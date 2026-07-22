中港城男廁內寫煽動字句　18歲兼職文員罪成還柙8.12判刑

一名男子去年中學文憑試放榜後，三度在中港城男廁牆上寫上「光時」口號及「炸死李家超」等煽動字句，他早前承認承認刑事毀壞，否認作出煽動意圖行為，今日(22日)在西九龍裁判法院被裁定煽動罪成，還柙至8月12日判刑。

被告梁佳樂(18歲)，報稱暑期兼職文員，被控於2025年7月17日至2025年7月21日期間（包括首尾兩日）在香港，出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在九龍尖沙咀廣東道33號中港城第3座11樓男廁牆上寫上陳述和公開展示該等陳述，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；煽惑他人在特區作出暴力作為；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。