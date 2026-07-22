英女誣告銀行家強姦勒索逾10萬英鎊　官斥邪惡殘酷判囚6年

英籍女子前年報案指稱遭香港銀行家強姦，經警方調查後，男銀行家不獲起訴，惟女子早前被裁定勒索及作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為兩罪成，今日(22日)在區域法院被判入獄6年。 被告ROSE ISABEL ANONIA BARBRA EUDORA(26歲)，被控勒索及作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為兩罪，指她於2024年2月2日，為使自己獲益，或意圖使另一人損失，而以恫嚇方式，不當要求X交出10萬英鎊；另於2月3日意圖妨礙司法公正，向警方虛報X曾強姦她。

綜合證供，被告與男事主X均為英國籍，X是在香港工作的銀行家，兩人在2023年年底泰國旅遊時相識，旅程結束後保持聯絡。2024年1月31日，被告應X的邀約來港，兩人晚上在中環住宅式單位內互相親吻及觸摸身體，被告自行脫掉內衣，X幫被告口交，惟被告及後表示不願進行性行為。 翌日，被告傳信息予X指遭X強迫，X回應因喝多而誤會其意思，並提出為被告支付約2,000至5,000英鎊的酒店費、機票及在港的消費等，惟被告表示X曾應承給予1萬英鎊。X回覆指除了答應支付旅費外，他不曾欠被告錢，問被告想要多少錢，被告指「償還所有欠我的款項」，X轉帳5,000英鎊予被告，惟被告仍然不滿，再加碼至要求10萬鎊。其後，被告向警方報案，指遭X強行性交及肛交。

強姦指控易於作出但難於澄清 法官謝沈智慧判刑時斥，強姦的指控易於作出，但難於澄清，被告以此向事主X索取龐大金額要求的金額更不斷增加，而被告在未能成功獲得款項後，便向警方報案令X被捕，更刪除部分訊息企圖隱瞞真相，行為實屬自編自導自演。謝沈法官續指，X對被告十分友善，在被告來港時更表示會為她支付旅費及住宿費等，惟被告卻利用X的友善、天真、友誼及對她的興趣等，在來港短短2日內勒索X，失敗後更誣告X強姦，直斥被告濫用兩人關係屬邪惡及殘忍，被告及後更沒有顯示出悔意，終判處她監禁6年。

辯方提及被告是外國人，難以適應在香港服刑生活，另外被告患有骨科疾病，原本安排離港治療，惟因本案而未能前往。謝沈法官認為，若外國人來香港違反法律，更不能被寬容對待，而且香港作為多元文化社會，獄中亦有不少人能以英語溝通，獄中亦有適當的治療能提供給被告，故不接納外國人的身份及其醫療狀況屬減刑因素。 案件編號：DCCC733/2024