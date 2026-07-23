維持生命治療預作決定月底生效　醫管局稱病人可不同渠道撤銷指令

《維持生命治療預作決定條例》下周五(31日)生效，讓有精神行為能力的成年人可訂立預設醫療指示，一旦患上末期疾病並失去行為能力時拒絕接受的維持生命治療項目。醫管局新界東醫院聯網紓緩治療聯網統籌莫家慧今早(23日)在港台節目表示，有關法例並無禁止健康人士訂立預設醫療指示，但若將來情況不明確，訂立過程中醫生有責任令病人明白簽訂指示的後果。

被問到若病人日後想撤銷指示可如何做，莫家慧說，病人可於不同渠道撤銷指令，包括可透過書面訂明撤銷指令，撕毀有關紙本亦可；病人作出有關決定時，需要第一時間通知醫護人員，讓系統有明確記錄。她重申病人需於有精神行為能力狀況下，才可撤銷自己簽署的預設醫療指示，若他日失去精神行為能力，不論醫護或至親均無權推翻早前訂立的指示。