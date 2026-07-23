運輸署批准機場島進行無人駕駛測試　強調安全是首要考慮

運輸署宣布，批准在機場島進行無人駕駛測試，車上不再有後備操作員，只由遙距後備操作員在遙距控制中心操作自動車，並收集無人化駕駛的重要數據。署方強調安全會是首要考慮，營辦人要為每輛自動車購買有效的第三者保險，同時車上要安裝電子數據記錄儀，在有需要的時候提供協助。
要額外在車身貼上新標識
運輸署署長兼自動駕駛車輛應用促進工作組主席謝詠誼表示，為方便司機及行人識別有關自動車，每輛測試車的車身，除了要貼上運輸署發配的自動車標籤之外，今次要額外在車身貼上新標識，指明「自動車無人駕駛測試中」。她強調，有關項目一直以來的自動車測試理想、安全，運作暢順，今次是在確保道路安全情況下批出牌照。署方一直密切監察遙距操作測試表現，將不時到場視察表現，營運商亦將每月提交報告。
至今發出了8個先導牌照
謝詠誼又提到，當局至今發出了8個先導牌照，涉及65輛自動車，全港測試項目的累計行車里程數超過24萬公里，當中機場島項目更為顯著，先後實現四大技術躍進，包括多輛自動車同時運行、指定人員載客、路段擴展和車速提升。機場島測試項目的特色，包括有很多迴旋處，當局需要測試不同場景。她又重申，安全永遠是首要考慮，至於發生事故的責任問題方面，政府是有法可依，包括每輛自動車需要買第三者保險，亦有電子數據紀錄儀可作配合。商業營運方面，當局正處理一些商業運作申請，但營辦商必須先滿足到相關安全要求，當署方滿意後會再跟進下一步工作。
百度集團旗下的「蘿蔔快跑」獲得今次無人駕駛測試牌照，百度副總裁楊楠表示，本月將會啟動全球右駕市場中首次無人駕駛測試，下一步將加速實現無人化、規模化，盡快開展商業營運。