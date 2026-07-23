運輸署批准機場島進行無人駕駛測試　強調安全是首要考慮

運輸署宣布，批准在機場島進行無人駕駛測試，車上不再有後備操作員，只由遙距後備操作員在遙距控制中心操作自動車，並收集無人化駕駛的重要數據。署方強調安全會是首要考慮，營辦人要為每輛自動車購買有效的第三者保險，同時車上要安裝電子數據記錄儀，在有需要的時候提供協助。

要額外在車身貼上新標識

運輸署署長兼自動駕駛車輛應用促進工作組主席謝詠誼表示，為方便司機及行人識別有關自動車，每輛測試車的車身，除了要貼上運輸署發配的自動車標籤之外，今次要額外在車身貼上新標識，指明「自動車無人駕駛測試中」。她強調，有關項目一直以來的自動車測試理想、安全，運作暢順，今次是在確保道路安全情況下批出牌照。署方一直密切監察遙距操作測試表現，將不時到場視察表現，營運商亦將每月提交報告。