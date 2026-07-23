熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jul-23 12:21
更新：2026-Jul-23 12:21

運輸署批准機場島進行無人駕駛測試　強調安全是首要考慮

分享：
運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝)

運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝)

adblk4

運輸署宣布，批准在機場島進行無人駕駛測試，車上不再有後備操作員，只由遙距後備操作員在遙距控制中心操作自動車，並收集無人化駕駛的重要數據。署方強調安全會是首要考慮，營辦人要為每輛自動車購買有效的第三者保險，同時車上要安裝電子數據記錄儀，在有需要的時候提供協助。

要額外在車身貼上新標識

運輸署署長兼自動駕駛車輛應用促進工作組主席謝詠誼表示，為方便司機及行人識別有關自動車，每輛測試車的車身，除了要貼上運輸署發配的自動車標籤之外，今次要額外在車身貼上新標識，指明「自動車無人駕駛測試中」。她強調，有關項目一直以來的自動車測試理想、安全，運作暢順，今次是在確保道路安全情況下批出牌照。署方一直密切監察遙距操作測試表現，將不時到場視察表現，營運商亦將每月提交報告。

adblk5
運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝) WhatsApp Image 2026 07 23 at 11.49.03 (2) 運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝) 運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝) 運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝) 運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝) 運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝) 運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝) 運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝) 運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝) 運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝) 運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝)

至今發出了8個先導牌照

謝詠誼又提到，當局至今發出了8個先導牌照，涉及65輛自動車，全港測試項目的累計行車里程數超過24萬公里，當中機場島項目更為顯著，先後實現四大技術躍進，包括多輛自動車同時運行、指定人員載客、路段擴展和車速提升。機場島測試項目的特色，包括有很多迴旋處，當局需要測試不同場景。她又重申，安全永遠是首要考慮，至於發生事故的責任問題方面，政府是有法可依，包括每輛自動車需要買第三者保險，亦有電子數據紀錄儀可作配合。商業營運方面，當局正處理一些商業運作申請，但營辦商必須先滿足到相關安全要求，當署方滿意後會再跟進下一步工作。

adblk6

百度集團旗下的「蘿蔔快跑」獲得今次無人駕駛測試牌照，百度副總裁楊楠表示，本月將會啟動全球右駕市場中首次無人駕駛測試，下一步將加速實現無人化、規模化，盡快開展商業營運。

運輸署批准機場島進行無人駕駛測試，強調安全是首要考慮。(周令知攝) 運輸署署長兼自動駕駛車輛應用促進工作組主席謝詠誼。(周令知攝) 運輸署署長兼自動駕駛車輛應用促進工作組主席謝詠誼。(周令知攝) 百度副總裁楊楠。(周令知攝)
《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位 《Time Out》評選：世界最佳公共交通城市前15位

ADVERTISEMENT

【免費暑假親子活動👨‍👩‍👧‍👦送挪亞方舟親子門券及10個遊戲代幣】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務