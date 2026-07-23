大埔宏福苑五級火｜TVB劇《非份之罪》現宏福苑公園場景 災民嘆： 兩個囡好想再返去玩

無綫電視(TVB)懸疑劇《非份之罪》周三（22日）晚上播出單元故事「危險遊戲」大結局，劇中其中一段畫面於去年11月發生五級火的大埔宏福苑取景拍攝，片尾字幕更鳴謝「宏福苑業主立案法團」，觸動不少觀眾及災民對慘劇的回憶。
2023年至2024年拍攝
劇情講述吳偉豪飾演的「危家仁」，於童年在住所附近公園被孩童整蠱的回憶片段，場景於一大型屋苑的樓下公園拍攝，旋轉滑梯等遊樂場設施及大廈外牆顏色與宏福苑環境相似。片尾鳴謝名單亦列出「宏福苑業主立案法團」字樣，證實劇組確實於該處取景拍攝。《非份之罪》於2023年11月至2024年1月拍攝，當時宏福苑外牆未開始進行大維修，畫面的大廈亦未上棚網，目前該公園已被剷平。
「算是最後的彩蛋」
片段播出後觸動不少觀眾及災民對慘劇的回憶，有人感嘆，「估唔到見到宏福苑公園最後紀錄」、「算是最後的彩蛋」、「啲樓都未拆，條滑梯已經拆到無影無蹤」、「個心好翳」、「唔好講宏福街坊，就連一個普通嘅香港人都好心痛」，亦有人指不少影視作品均於宏福苑取景，去年11月21日起ViuTV電視劇《小業主戰線》已成功申請拍攝至今年1月，管理處已出通告通知居民，惜因大火關係，拍攝計劃需要調整。
有宏福苑災民看劇後嘆「宏福苑呀！今晚TBB 播嗰劇集喺我屋企樓下拍㗎！Miss that」、「頭先睇到好激動，細個成日係到玩」、「睇到嗰下有啲愕然，畀唔到反應，然後啲眼淚慢慢湧出嚟」、「呢度真係好多人拍過戲，兩個囡睇完都話好掛住宏福苑想再返去玩」。