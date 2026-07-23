大埔宏福苑五級火｜TVB劇《非份之罪》現宏福苑公園場景 災民嘆： 兩個囡好想再返去玩

2023年至2024年拍攝

劇情講述吳偉豪飾演的「危家仁」，於童年在住所附近公園被孩童整蠱的回憶片段，場景於一大型屋苑的樓下公園拍攝，旋轉滑梯等遊樂場設施及大廈外牆顏色與宏福苑環境相似。片尾鳴謝名單亦列出「宏福苑業主立案法團」字樣，證實劇組確實於該處取景拍攝。《非份之罪》於2023年11月至2024年1月拍攝，當時宏福苑外牆未開始進行大維修，畫面的大廈亦未上棚網，目前該公園已被剷平。

「算是最後的彩蛋」

片段播出後觸動不少觀眾及災民對慘劇的回憶，有人感嘆，「估唔到見到宏福苑公園最後紀錄」、「算是最後的彩蛋」、「啲樓都未拆，條滑梯已經拆到無影無蹤」、「個心好翳」、「唔好講宏福街坊，就連一個普通嘅香港人都好心痛」，亦有人指不少影視作品均於宏福苑取景，去年11月21日起ViuTV電視劇《小業主戰線》已成功申請拍攝至今年1月，管理處已出通告通知居民，惜因大火關係，拍攝計劃需要調整。