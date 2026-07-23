廉署加控機電署監工及供應商4項罪名　涉就採購收受320萬元禮物

廉政公署

廉政公署早前起訴兩名機電署監工及一名供應商，涉嫌在採購維修零件時串謀詐騙機電署，令供應商多次中標，並誇大購貨量及價格，涉案訂單金額共逾1,360萬元，案件今日(23日)在西九龍裁判法院提訊。裁判官熊雪如批准控方申請，加控3人共4項罪名，即兩項串謀使公職人員接受利益罪名及一項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》；以及另一項串謀詐騙罪名。案件押後至11月9日再提訊，屆時控方將申請轉介案件至區域法院答辯，3名被告獲准繼續保釋。

被告曾德強(58歲)及葉偉豪(52歲)，機電署衞生工程部一級監工；以及張俊傑(67歲)，3間供應商的營運者，早前被控共兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。張俊傑經營的供應商為Leader Med Technology Limited、Hi Quali Trading Company和麥格里醫院設備及維修。 於2017年1月至2024年6月案發期間，曾德強及葉偉豪分別負責為伊利沙伯醫院及油麻地賽馬會分科診所提供維修工程服務。根據機電署的採購指引，二人應就價值5萬元或以下的採購，邀請多於一間供應商提供報價。按照一般做法，二人須就每次採購取得3份由不同供應商提供的報價。

訛稱是最低出價及誇大數量和價格 曾德強及張俊傑早前被控串謀詐騙機電署向張俊傑的3間公司付款。二人涉嫌訛稱該3間公司在價值5萬元或以下的採購中，分別是最低出價競投者，並誇大購買物品的數量和價格，以及虛假地表示報價文件的資料真實且準確。 一項新增控罪指，曾德強涉嫌從張俊傑接受利益，以保持傾向優待張俊傑及與其有關聯的公司。廉署調查發現，曾德強涉嫌從張俊傑收受超過200份禮物，總值逾120萬元。案發期間，機電署向張俊傑的3間公司判授約180張購貨訂單，金額共逾800萬元。

另外兩項新增控罪指，曾德強涉嫌從另一名供應商收受一個約值1,000元的魚缸，以保持傾向優待對方，並以相類似的手法串謀詐騙機電署向該供應商付款。相關採購涉及一張約4萬元的購貨訂單。 葉偉豪及張俊傑早前被控以相類似的手法，串謀詐騙機電署向張俊傑的3間公司付款。新增控罪指，葉偉豪涉嫌從張俊傑接受利益，以保持傾向優待張俊傑及與其有關聯的公司。 廉署調查發現，葉偉豪涉嫌從張俊傑收受逾100份總值約200萬元的禮物，相關採購涉及約140張共約560萬元的購貨訂單。曾德強及葉偉豪涉嫌收取逾300份總值約320萬元的禮物，包括名貴腕錶、名牌手袋及首飾、多款家庭電器及電子產品。

相關貪污調查仍在進行，廉署不排除檢控其他涉案人士。