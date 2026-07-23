推加強版「不合謀條款」範本 競委會倡圍標刑事化 最高判囚7至10年

宏福苑大火揭示本港圍標問題嚴重，競爭事務委員會今日召開會議，建議修訂《競爭條例》，將圍標等嚴重反競爭行為刑事化，最高刑期為7至10年，盼9月向政府提交修例建議。另外，競委會亦推出加強版「不合謀條款」範本，在原有基礎上作出兩方面的加強，一是明確列明違反條款或觸犯串謀欺詐罪，二是新增法定聲明要求，多管齊下方式打擊圍標問題。
競委會行政總監李曉亮於會議上，公開早前競委會於宏福苑聽證會的陳詞內容，提到大型樓宇維修市場上出現廣泛且系統性的陋習，以及潛在反競爭行為，包括合謀定價、瓜分市場、壓抑投標等，部分案件更涉及三合會參與。競委會認為現有法律規則不足以構成一個有效的阻嚇力，由於坊間普遍認為違反《競爭條例》最多僅罰款或取消董事資格，除非參與圍標人士作出了一系列虛假聲明，圍標一般而言並非刑事罪行，因此競委會建議修訂《競爭條例》，將牽涉圍標等嚴重反競爭行為刑事化，並採用「雙軌制」形式，若案件證據確鑿、涉及相當大的公罪利益，當局可考慮作刑事檢控，否則按現時民事起訴。
最快明年提交立法會審議修例
競委會主席翟紹唐透露，正積極研究修改條例，盼9月向政府提交修例建議，目標明年首季或第二季提交到立法會審議。他指，最高刑期建議至少7年甚至10年，罰款考慮範圍包括500萬元、1,000萬元、1,500萬元或以犯法行為所得的利益計算，他強調正考慮不同方案，亦會與相關政府部門商討。
推加強版不合謀條款 違者可被控串謀欺詐
為了進一步防範及懲處合謀行為，競委會推出加強版「不合謀條款」範本，新版本列明，競投者簽署不合謀投標確認書後，一旦被發現投標過程中參與圍標等合謀行為，有可能構成普通法下的「串謀欺詐」罪，最高刑罰監禁14年；亦新增法定聲明要求，確認標書獨立擬備，過程中沒有參與合謀行為，若被揭發作出虛假陳述，一經定罪，最高可被判處監禁兩年及罰款。
不過，簽訂確認書屬於自願性質，並非強制性要求。翟紹唐指，不少招標屬於私人商業行為，牽涉不同行業，因此以法律形式強制執行有一定困難，若各行業廣泛採用條款，他相信會有成效。
今日亦是競委會首次公開部分會議，讓傳媒列席旁聽，翟紹唐指，安排是希望增加透明度，讓公眾知悉委員會的工作，惟牽涉機密工作內容則不會公開討論。