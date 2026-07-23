推加強版「不合謀條款」範本 競委會倡圍標刑事化 最高判囚7至10年

宏福苑大火揭示本港圍標問題嚴重，競爭事務委員會今日召開會議，建議修訂《競爭條例》，將圍標等嚴重反競爭行為刑事化，最高刑期為7至10年，盼9月向政府提交修例建議。另外，競委會亦推出加強版「不合謀條款」範本，在原有基礎上作出兩方面的加強，一是明確列明違反條款或觸犯串謀欺詐罪，二是新增法定聲明要求，多管齊下方式打擊圍標問題。

競委會行政總監李曉亮於會議上，公開早前競委會於宏福苑聽證會的陳詞內容，提到大型樓宇維修市場上出現廣泛且系統性的陋習，以及潛在反競爭行為，包括合謀定價、瓜分市場、壓抑投標等，部分案件更涉及三合會參與。競委會認為現有法律規則不足以構成一個有效的阻嚇力，由於坊間普遍認為違反《競爭條例》最多僅罰款或取消董事資格，除非參與圍標人士作出了一系列虛假聲明，圍標一般而言並非刑事罪行，因此競委會建議修訂《競爭條例》，將牽涉圍標等嚴重反競爭行為刑事化，並採用「雙軌制」形式，若案件證據確鑿、涉及相當大的公罪利益，當局可考慮作刑事檢控，否則按現時民事起訴。