6月樓價指數升0.3% 連升13個月 上半年累升7.9%

本港樓市暢旺，樓價連續13個月上升。差餉物業估價署最新數據顯示，6月私人住宅售價指數報323.2，創兩年零九個月高位，按月升0.3%；上半年樓價累計升約7.9%。租金方面，6月報205.8點，連續8個月維持升勢。
差估署數據顯示，6月私人住宅售價指數報323.2，按月升0.31%，按年升12.7%，創2023年9月以來新高，上半年本港樓價累計升近7.9%。若按戶型劃分，中小型單位(A、B、C類)樓價報325.3點，按月升近0.3%；大型單位(D、E類)報288.8點，按月升約1%。
其中A類單位(實用面積431平方呎或以下)報342.6點，按月升約0.47%。B類單位(實用面積431至752平方呎)報316.1點，升0.03%。C類單位(實用面積753至1,076平方呎)報309.1點，增0.62%。
D類單位(實用面積1,076至1,721平方呎)報290.4點，按月升約1.11%。E類(1,722平方呎或以上)單位報283.8點，按月升約0.78%。
私人租金指數連升8個月
租金方面，上月私人住宅租金指數報205.8，按月升約0.9%，連升8個月，按年升約5%；租金上半年累計升2.6%。
按戶型劃分，中小型單位(A、B、C類)租金指數報209.7點，按月升約0.96%；大型單位(D、E類)報160.2點，按月升約0.82%。其中A類單位報221.4點，按月升0.73%；B類單位報206.1點，按月升1.18%；C類單位報177.8點，按月升約1.08%。D類單位報166.6點，按月升約1.03%；E類單位按月升約0.61%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，6月份受外圍市場影響，美伊和談遲遲未達成共識，加上世界盃開鑼亦影響睇樓活動，發展商不敢貿然推盤，6月份一手成交僅800餘宗，是17個月以來首次跌破千宗成交量，成交量減少導致樓價升幅放緩；未來一兩個月樓市走向相信受本周美國議息左右，若美國突發加息，相信將對港樓市帶來陣痛，惟預期加息次數不多，長遠而言仍維持於低息環境。
租金方面，陳永傑指，專才及海外學生配額增加，令香港住屋需求有增無減，私樓租盤於暑假一盤難求，中原地產於6月份促成的租賃成交高近3,000宗，較上月急升逾倍，帶動租金創新高。租金不斷上升，不少用家轉租為買，同時吸引長線投資者買樓收租；預期下半年樓價升幅約3%至5%。
萊坊大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，6月住宅樓價延續5月升勢。然而中國內地最新推出的境外投資監管措施，或會在短期內對市場情緒帶來一定影響。隨著上半年市場交投活躍所帶動的樂觀情緒逐步回歸理性，展望下半年，樓價升幅預料將有所放緩，預料全年樓價將上升8%至10%。
租賃市場方面，租金升幅持續加快，主要受內地年輕專業人士來港就業帶動住屋需求所支持。