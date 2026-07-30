6月樓價指數升0.3% 連升13個月 上半年累升7.9%

其中A類單位(實用面積431平方呎或以下)報342.6點，按月升約0.47%。B類單位(實用面積431至752平方呎)報316.1點，升0.03%。C類單位(實用面積753至1,076平方呎)報309.1點，增0.62%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，6月份受外圍市場影響，美伊和談遲遲未達成共識，加上世界盃開鑼亦影響睇樓活動，發展商不敢貿然推盤，6月份一手成交僅800餘宗，是17個月以來首次跌破千宗成交量，成交量減少導致樓價升幅放緩；未來一兩個月樓市走向相信受本周美國議息左右，若美國突發加息，相信將對港樓市帶來陣痛，惟預期加息次數不多，長遠而言仍維持於低息環境。

租金方面，陳永傑指，專才及海外學生配額增加，令香港住屋需求有增無減，私樓租盤於暑假一盤難求，中原地產於6月份促成的租賃成交高近3,000宗，較上月急升逾倍，帶動租金創新高。租金不斷上升，不少用家轉租為買，同時吸引長線投資者買樓收租；預期下半年樓價升幅約3%至5%。