宏福苑聽證會｜黃碧嬌去信否認「洗樓」逼交授權票 不認識宏業鴻毅董事

大埔宏福苑火災獨立委員會再公布多份書面供詞及回覆，曾任宏福苑業主立案法團顧問的大埔民建聯區議員黃碧嬌未有出席聽證會，但分別於4月8日及5月8日就委員會律師提出的兩輪問題作出書面回覆。黃碧嬌表示，不認識宏業和鴻毅董事，從未就挑選承建商、標書評審或工程預算提供意見。她又強烈否認外界指控其團隊「洗樓」及威脅居民交出授權票，稱「預約家訪」相熟街坊取得的授權票不多於10張。

從未參與挑選承建商 她指2021年11月應時任法團主席鄧國權電話邀請，以區議員身份義務擔任法團顧問，目的協助社區溝通及聯絡政府部門，強調她無任何行政決策權或收取報酬，亦從未參與挑選承建商、評審標書或編製預算，亦完全不認識承建商及工程顧問的負責人。隨原管委會於2024年9月被罷免，其顧問職位亦已自動終止。 對於與宏業的關係，她在回覆中聲明，在火災前完全不認識該公司及其董事侯華健，雙方無任何往來。她及後再次強調不認識宏業、鴻毅董事，無任何聯絡紀錄。

對於被指其團隊逐戶「洗樓」及威脅居民交出授權票，黃碧嬌強烈否認，指團隊收集授權票的主要途徑是透過街站、日常社區接觸、辦事處收集或信箱投遞，預約家訪對象則只限相熟街坊，涉事授權票不多於10張，強調與眾多街坊是「相識多年朋友」，絕無進行無差別「洗樓」 ，亦不會以恐嚇、呼喝或不友善的方式逼使長者交出授權票。

建制派區議員均落選 「嚴格監察」下指控行為不可能發生 黃碧嬌強調她及團隊一向循規蹈矩，在2021年12月特別業主大會期間的社會政治環境下，當時她及其他建制派區議員均落選，「在當時的環境下，本人及團隊的一舉一動均被嚴格監察」，居民指控的行為絕不可能發生。 對於被指「派發福袋換取授權票」，黃碧嬌澄清派福袋是與民政事務處合作的社區活動，與大維修招標在時間及因果無關；又指在2021年及2024年的兩次特別業主大會中，她和團隊分別協助處理131張及148張授權票，但明確指名授權予她的只有二十多張，其餘均屬代收及轉交予法團委員。

解釋「人禍」言論 黃碧嬌在火災後曾稱火災為「人禍」，她解釋「人禍」意指因例如是工人吸煙等人為疏忽致起火，絕非事前知悉風險。對於委員會要求提供的通訊紀錄，黃碧嬌稱，由於手機儲存空間不足，WhatsApp應用程式早於2024年8月設定90天後自動刪除訊息，故非刻意不予保留。