北角年邁小販被票控時遭扯跌 食環署指屢勸無效：影片未必完全反映事實（更新）

社交平台流傳一段影片，影片顯示數名食物環境衞生署人員在北角站附近與一名年邁小販發生推撞，推撞間小販一度跌倒。食環署今日（31日）於社交平台回應強調人員在場一直保持克制，強調一貫以情理兼備的方式處理相關問題，指有關小販並沒遵從署方指示。

拒絕出示身份證

食環署指，涉事地點不時存在無牌販賣及阻街情况，稱一直接獲區內居民、商戶及地區人士多次投訴，署方已對有需要人士採取先勸喻、後執法的做法。署方續稱已就該名無牌小販多次勸喻及警告，但情况未見改善；又指該無牌小販在署方人員明確警告及要求下，未有遵從指示，認為有需要依法採取執法及檢控行動。