北角年邁小販被票控時遭扯跌 食環署指屢勸無效：影片未必完全反映事實（更新）

社交平台流傳一段影片，影片顯示數名食物環境衞生署人員在北角站附近與一名年邁小販發生推撞，推撞間小販一度跌倒。食環署今日（31日）於社交平台回應強調人員在場一直保持克制，強調一貫以情理兼備的方式處理相關問題，指有關小販並沒遵從署方指示。
拒絕出示身份證
食環署指，涉事地點不時存在無牌販賣及阻街情况，稱一直接獲區內居民、商戶及地區人士多次投訴，署方已對有需要人士採取先勸喻、後執法的做法。署方續稱已就該名無牌小販多次勸喻及警告，但情况未見改善；又指該無牌小販在署方人員明確警告及要求下，未有遵從指示，認為有需要依法採取執法及檢控行動。
署方強調人員在現場一直保持克制，在多次勸喻無效後，依法要求該名無牌小販出示身份證明文件以進行檢控；小販拒絕後並企圖離開，故署方按既定程序報警求助。食環署認為網上片段未必反映事件全部經過，稱未來會繼續在合情、合理、合法的原則下，審慎平衡各方利益，按實際情况果斷執法。
昨日（30日）晚上約9時30分，有食環人員於北角英皇道444號執法，因一名69歲姓馬老翁於上址擺賣而發告票，惟對方不合作，於是報警要求協助。警方接報後到場調查，以涉嫌「阻街」與及違反《公眾衞生及市政條例》將老翁拘捕。
事後網上流傳涉事影片，從影片中可見，有3至4名食環署執法人員包圍著一名白髮老翁。老翁情緒激動，試圖突圍離開，其中一名食環男職員不斷高聲喝令老翁「停低」、「冷靜」；另一名女執法員則說「等警察嚟」。另一條影片則可看到雙方有拉扯，老翁被人緊緊包圍，當中一人從後熊抱老翁，並高聲喝叫：「請你合作」，老翁一度被拉扯，連帶食環署人員亦幾乎跌落地，有女聲說：「好喇！好喇！」老翁則大叫：「唔好打我啊！」影片至此結束。
網民：對老人家使唔使咁暴力呀
據稱，他在北角站外擺檔賣生果，被食環署票控時有拉扯，片段引起網民熱議，紛紛留言指為老翁感到不值「罰錢咪俾告票囉，唔洗咁樣撳伯伯啊？」、「阿伯非法擺賣係錯，但食環永遠係呢種情況都做得好難睇。」、「對老人家使唔使咁暴力呀⋯⋯ 」亦有留言支持人員執法，稱「拉得好，成日收工係紅綠燈位阻住哂 」。