涉寄逾千蚊圖賄入境處申永居　精神分裂女被判3個月醫院令

一名女子涉嫌就其永久居留申請，投遞一封內附1,100港元和100人民幣現金的信件行賄入境處人員。她今日(3日)在觀塘裁判法院承認兩項控罪，其精神報告顯示她患精神分裂。署理主任裁判官李志豪指控罪嚴重，考慮到被告精神的狀況及醫生建議跟進，遂採納報告建議，判處3個月醫院令。

被告汪素冰(36歲)，被控一項向公職人員提供利益、及一項妨礙廉署人員執行職責罪。被告精神報告顯示，被告患精神分裂。辯方求情時，指被告因精神問題及認知能力受影響而犯案。