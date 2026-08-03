涉寄逾千蚊圖賄入境處申永居　精神分裂女被判3個月醫院令

一名女子涉嫌就其永久居留申請，投遞一封內附1,100港元和100人民幣現金的信件行賄入境處人員。她今日(3日)在觀塘裁判法院承認兩項控罪，其精神報告顯示她患精神分裂。署理主任裁判官李志豪指控罪嚴重，考慮到被告精神的狀況及醫生建議跟進，遂採納報告建議，判處3個月醫院令。
被告汪素冰(36歲)，被控一項向公職人員提供利益、及一項妨礙廉署人員執行職責罪。被告精神報告顯示，被告患精神分裂。辯方求情時，指被告因精神問題及認知能力受影響而犯案。
案情指，被告曾於2018年中至2020年初以學生簽證來港留學，其後再以訪客身分來港，並曾有逾期居留的紀錄，於2025年7月申領香港永久性居民身份證，但因不符合在港通常居住7年的要求被拒。同年9月，入境處居留權組人員收到一封信，內有兩張500元港幣、1張100元港幣及1張100元人民幣，信件內寫上被告個人資料及表示希望獲得香港身份證，入境處人員向上級匯報事件。
閉路電視片段顯示，被告當日下午把該信件交給入境處居留權組櫃檯的接待人員。她在同年10月8日被廉署人員拘捕，但她反覆詢問被捕原因，亦拒絕從入境處被帶往廉署辦事處作進一步調查，最終再以妨礙廉署人員執行職責罪名被捕才願意配合。
案件編號：KTCC617/2026