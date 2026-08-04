「火箭」效應搶人才　郭俊峯：逾10位桌球網球名將成「新港人」

奧蘇利雲經優才計劃成為香港居民，孫玉菡形容是雙方互相吸引，入境處處長郭俊峯在中間做了很多穿針引線的工作，郭俊峯本身也是「桌球高手」。

特區政府近年推出政策吸引人才來港，世界桌球好手「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）成為「香港人」一度成頭條。入境處處長郭俊峯指，「火箭」效應下，至今已有超過10名桌球手成為港人，亦有好幾位高排名的網球手來香港居留。他亦透露，其中一人有機會在今年10月來港參加比賽及協助宣傳，「大家拭目以待」。

郭俊峯接受報章訪問時提到，他過去曾穿針引線，推介奧蘇利雲經優才計劃移居香港，及後多名國際桌球好手陸續透過該計劃來港；此外，也有不少來自金融、科技、醫療等行業的精英人才正以香港為基地，開拓內地廣闊市場，探索內地發展機遇。他表示，「優秀人才入境計劃」已增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，這些人才均是在其事業領域中有非凡卓越成就，以及對國家與香港未來發展至關重要的頂尖領軍人才。

根據資料，澳洲球手尼爾羅拔臣（Neil Robertson）去年宣布他和全家人都取得了香港身份證，成為繼奧蘇利雲及卓林普（Judd Trump）後，第三位成為「香港人」的世界桌球名將。