網上熱話｜「美食沙漠」黃竹坑返工 港女叫苦：個Lunch閒閒地貴過中環

港島南區黃竹坑近年由昔日廠廈林立的工業區轉型成商業區，一向被批評為「美食沙漠」冇啖好食，直至港鐵站商場進駐後有多間餐廳營業。惟有於當區上班的網民發文指，黃竹坑與出面世界存在「兩個平行時空」，直言是「離地價」：「行入商場個Lunch閒閒地貴過中環」，引發大批黃竹坑上班族共鳴，有人提倡可前往鄰近的香港仔及鴨脷洲午膳，開支更划算。

該名女網民周一(3日)於Threads發文稱，自己於黃竹坑上班多年，「發現自己嘅價值觀真係慢慢畀佢『融化』緊」，她直言「呢度同出面個世界，絕對係存在於兩個平行時空。出面行入嚟，或者由呢度行出去，分分鐘會搞到有嚴重的『物價認知障礙症』。」當她走入商場餐廳，發現「個Lunch閒閒地貴過中環，望住啲餐牌，個價錢總會令你懷疑自己係咪去咗咩高級商場，價值觀每一日都在崩塌嘅邊緣試探。」惟當她習慣了黃竹坑的「離地價」，放工回屋企樓下或去其他區，突然見返「正常市價」，竟會有一種「嘩，咁平嘅咩？」錯覺，「究竟係呢度離地，定係我嘅銀包已經跟唔上時代？」。

網民留言「衰過觀塘葵涌」 帖文引發黃竹坑上班族共鳴，有網民留言稱「好憎呢一區，個人感覺仲衰過觀塘、葵涌」，樓主表示同意，另有人稱「每一間一餐都收緊你就快100蚊」、「返黃竹坑只敢帶飯」、「去過一次黃竹坑見工，同自己講過千祈唔好入去返」、「熟食中心同對面商場差唔多價錢」、「 最便可能老麥（雖然都唔算平），所以最好自己帶飯！」。亦有人提議黃竹坑工廈飯堂價格相對較平，「要去工廈搵食～$60有得埋單」。

有人提倡去香港仔鴨脷洲 另有人提倡可去鄰近的香港仔及鴨脷洲午膳，「可以搭2個站去海怡半島的小商場」、「搭班車去香港仔或者地鐵去利東同海怡比較快」、「公司有無shuttle bus去香港仔? 無自己搭巴士去香港仔食都平過去商場食」、「去香港仔/銅鑼灣食」。