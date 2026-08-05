女子粉嶺體育館打排球　汗巾遭怪客拎走5分鐘「行出去唔知做乜」

社交平台Threads有女網民周二(4日)發帖文及影片表示，於粉嶺和興體育館打排球期間，抹汗放下毛巾不久後，被一名陌生男子取走「行咗出出面唔知做乜五分鐘先返嚟」，至事主同行人士查問「先施施然起袋到拎出嚟」，有網民認出該男子長期在該體育館出現。

網民認出男子長期在該體育館出現

事主表示當日在粉嶺和興體育館練習排球，指現場「其實得一個場，有人嚟都一眼睇晒」，她練習期間抹完汗後，將毛巾放在身後位置，期間前後不足5分鐘。一眾球員走到場中聽教練講解，一名中年男子隨即拿起自已的袋子，走到該處取走事主抹過汗的毛巾，再放入袋中，「然後行咗出出面唔知做乜五分鐘先返嚟」。

事主指奇怪的是，中年男子的私人物品當時仍放留在觀眾席，「之後佢返嚟，我朋友問佢有冇拎咗我哋毛巾，佢先施施然起袋到拎出嚟」、「好彩我有隊友後尾有留意到佢拎住條疑似係我毛巾，同埋見到佢有行過過去先揭發到呢件事」，她又公開影片，可見對方「一開始仲走去整個風扇，嗰陣我都未擺毛巾，所以佢係一定知條毛巾係我哋之後擺，仲要係見住我擺」。