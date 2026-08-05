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出版：2026-Aug-05 19:20
更新：2026-Aug-05 19:20

美食博覽8.13開鑼　展商出售多款1蚊優惠推遊戲吸客

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冠華食品菓子廠有推出一蚊「零食釣大獎」活動。(蘇文傑攝)

暑假雖然已經過半，但本港仍然繼續有一系列食買玩活動陸續舉行。貿發局將於本月13日起舉行第36屆美食博覽，帶來新加坡高級曲奇、泰國人氣甜點品牌手工冬甩等環球美食。貿發局表示，除了美食博覽外，會展同期有另外4個展覽舉行，主題涵蓋中醫藥、家電等，向市民提供一站式的多元化消閒購物體驗，並為本地零售市場注入更多活力。

美食博覽作為不少「識食」之士的必去活動，將於下周四(13日)至17日早上10時至晚上10時舉行，並於最後一日提前至下午6時閉館。場內有大量展商推出不少首賣產品和至抵優惠，如香記咖啡集團原價$72元的港式西冷紅茶掛耳濾包限量以1元發售、五豐行推出99元內含20種日常食品的購物車、尚品推每日限量1蚊尚品燕窩糖水、9蚊鮑魚/花膠等。另外，展會首設甜品及Gelato主題，搜羅過百款甜品，包括多款新奇雪糕口味，以及香港人至愛的「煙韌」糕點甜品。

今年大會續設「尊貴美食區」，市民只需持有30元的「公眾館」門票，並額外加10元(即合共40元)，便可一併進場參觀選購；場內設有多間人氣食店如均香餅家、滑嘟嘟、麻糬鳥等，帶來多款美食。另外，為慶祝「尊貴美食區」迎來第15屆，大會邀請15位星級名廚在展會期間即場示範炮製精緻菜式，市民大眾只要參加星級名廚示範就有機會得到，並可即場試食菜式 。

展商推遊戲吸客

「安記海味」今年參推出三人一組的踩腳踏遊戲，贏家可平分150盒鮑魚 。負責人潘永熙指，預計人流將非常多，又強調，展商無法處理天氣問題，只能做好宣傳和優惠，希望今年銷情能與去年持平。

另一間展商「冠華食品菓子廠」亦有推出一蚊「零食釣大獎」活動 ，讓首日首二十位市民可以釣零食計分方式進行對決，最高分者可以一蚊贏得67包新產品韓式風味黑芝麻杏仁雞粒。負責人張小姐期望人流能與去年相若，同時也希望天氣狀況良好，不受打風等因素影響。

適合患者食用營養膳食

新參展品牌「MEDI.SOLA」為韓國醫學級營養膳食，產品由韓國營養學教授設計並符合當地FDA標準，劃分為適合患者食用。展會期間將推出近乎七折的優惠，並聯同屈臣氏舉辦健康形象講座與遊戲。展商「EATABLER」表示，疫情後香港人更注重營養需求，其產品已為消費者計算好營養與卡路里，加上採用優質食材與韓國風味，期望在展會可做到宣傳效果，吸引更多市民購買。

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林玉鳳：完善機制應對極端天氣

貿發局副總裁林玉鳳表示，面對暑假可能出現的 極端天氣情況，主辦方已備妥完善機制，將透過官網與發布平台彈性調整開放時間，以配合展商需求。她又指出，各展商紛紛推出專屬優惠與特色禮品以吸引市民，希望今年入場人數將延續去年逾五十萬人次的規模。另外，在貿易買家方面，除了中國內地及東南亞等主要市場外，今年亦吸引遠至英國等地的國際買家特地前來採購。古靜敏表示，展會未來將持續因應市場變化，開發新主題與引入新興產品。

四展覽同其舉行　現場不設實體售票處

同場亦舉行4個展覽，包括美食商貿博覽、香港國際茶展、美與健生活博覽和家電．家居．博覽，其中第17屆香港國際茶展在15日開放予公眾入場。市民憑著門票30港元的門票即可「一票入4展」。會場現場不設實體售票處，入場人士須透過指定平台預先購票，或於會場入口收費站以八達通拍卡入場

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