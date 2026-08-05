有餐廳指「票尾經濟」帶動生意 惟資訊欠清晰 鄭泳舜倡加強宣傳

啟德體育園正舉行國際級足球盛事，吸引大批球迷入場。民建聯立法會議員鄭泳舜聯同九龍城區議員實地走訪啟德體育園，視察「票尾經濟」的實際成效。團隊在今日開賽前先到油尖旺視察，期後再到啟德體育區和鄰近的九龍城，了解商戶的營商情況。

位於九龍城的一間泰國餐廳反映，受惠於球迷賽後前往社區消費，並藉票加碼票尾優惠和延長營業時間，營業額較平日增長一至兩成，惟現時只靠自發方式推出相關優惠，也留意到遊客大多不知如何前往該區；園區內的一間日本食肆指出，近日賽後憑票尾光顧的顧客較平日明顯增加，實際帶動晚市生意，認為優惠措施有效將入場人次轉化為地區消費。

倡開發流動應用程式 整合食住行及購物資訊

身兼大型體育活動事務委員會副主席的鄭泳舜表示，樂見商戶近日積極配合推出票尾優惠，「票尾經濟」規模開始加大，有助延長顧客逗留時間及增加消費額，惟目前部分優惠資訊相對分散，市民或旅客難以全面掌握，直接影響他們的消費意欲。他建議，當局及商戶總結是次經驗，未來進一步加大票尾優惠的宣傳力度，以及加大票尾折扣及禮遇的吸引力。

長遠而言，政府可聯同業界開發流動應用程式，打造「盛事通」一站式平台，整合食住行及購物資訊，讓旅客以手機程式或二維碼即時識別身份並享有專屬折扣，方便觀眾提早了解相關優惠。他期望將今次足球盛會的經驗，複製並推廣至即將舉行的香港公開羽毛球錦標賽及國際足協東盟盃等大型體育賽事，令「票尾經濟」成為恒常化的消費模式。