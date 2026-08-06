港大醫學院錄155聯招生 劉澤星︰堅持擇優而錄

港大醫學院共取錄184名DSE考生，當中155名經JUPAS取錄，包括5名超級狀元、4名狀元；另外29人透過「學校推薦直接錄取計劃」(SNDAS)入讀。DSE考生中127人入讀「內外全科醫學士」、另外28人入讀「內外全科醫學士——傑出醫科學人MBBS(DMS)」。

大學聯招(JUPAS)昨公布正式遴選結果。香港大學李嘉誠醫學院公布，今年共錄取184名中學文憑考試(DSE)考生，其中155名經JUPAS取錄，包括5名超級狀元，為歷來最多超級狀元入讀。港大副校長(健康)兼李嘉誠醫學院長劉澤星表示，學院堅持擇優而錄，而「優」不止於成績，更重視學生的品格、同理心與對醫學的承擔。

今年入讀港大醫學院的DSE考生共184人較去年的201人少。劉澤星表示，學院收生一直是擇優而錄，多年來透過聯招及非聯招入讀的比例相若，旨在保持收生多元化，讓來自不同背景的學生互相交流。除文憑試考生外，醫學院今年亦錄取了33名國際文憑大學預科課程(IB)滿分狀元。

曾患氣胸「超元」盼傳承醫者大愛

入讀「MBBS(DMS)傑出醫科學人」的學生，於第三年增潤學生可選修「醫學研究碩士課程或其他碩士學士課程，於6年內取得兩個學位，在第一至六年課程均獲安排海外交流機會。將入讀此課程的「超級狀元」馬端行分享，年幼時發現左肺部有氣胸，須入住深切治療部，因這段經歷深明醫生救死扶傷的職責，盼未來能將這份愛傳承給病人。她又透露，深受港大醫學院「增潤學年」吸引讀，並期望透過去海外增廣見聞。