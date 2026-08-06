美食博覽8.13開鑼 首設甜品主題區 展商推多款1蚊優惠

暑假雖然已經過半，本港仍陸續有一系列食買玩活動可供參與。貿發局將於下周四(13日)起舉行第36屆美食博覽，帶來新加坡高級曲奇、泰國人氣甜點品牌手工冬甩等環球美食，除一蚊優惠，繼續有展商推出玩遊戲贏獎品活動。貿發局表示，美食博覽同期，會展亦有其他個展覽舉行，主題涵蓋中醫藥、家電等，提供一站式的多元化消閒購物體驗。 美食博覽將於本月13至17日朝10晚10舉行，最後一日提前至下午6時閉館。場內有多項首賣產品與優惠。此外，展會今年更首設甜品及Gelato主題，搜羅過百款新奇雪糕口味及「煙韌」糕點甜品。

大會續設「尊貴美食區」，市民只須持有30元的「公眾館」門票，並額外加10元(即合共40元)，便可一併進場參觀選購區內人氣食店。大會特別邀請15位星級名廚即場示範精緻菜式，現場市民有機會即場品嘗菜式。 展商推遊戲吸客 「安記海味」今年推出三人一組的踩腳踏遊戲，贏家可平分150盒鮑魚。負責人潘永熙指，預計人流將非常多；又強調展商無法處理天氣問題，只能做好宣傳和優惠，希望今年銷情能與去年持平，甚至有5%的增長。 林玉鳳：完善機制應對極端天氣

貿發局副總裁林玉鳳表示，面對暑假可能出現的極端天氣，主辦方已備妥完善機制。她又指，各展商紛紛推出專屬優惠與特色禮品吸引市民，希望今年入場人數將延續去年逾50萬人次的規模。 現場不設實體售票處 同場亦舉行包括美食商貿博覽、香港國際茶展、美與健生活博覽和家電．家居．博覽等展覽，市民憑著一張門票即可進入其他展區。貿發局提醒，展會現場不設實體售票處，入場人士須透過指定平台預先購票，或於會場入口收費站以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場。