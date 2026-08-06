上半年致命交通意外升逾四成 警方大型執法行動 打擊司機行人違規

本港今年上半年錄得7,341宗涉及傷亡的交通意外，按年下跌17%。期內致命及嚴重交通意外有193宗，按年大幅下跌近四成；惟當中致命意外錄得59宗，按年大幅上升44%；死亡人數亦大幅上升47%，其中以行人佔最多。警方自本月3日至23日期間，展開為期三星期的宣傳及大型執法行動，後者將針對打擊司機不專注駕駛和行人違例事項。 本港今年上半年錄得7,341宗涉及傷亡的交通意外，合共9,055人受傷，按年跌20%。上半年錄得193宗致命及嚴重受傷交通意外，死亡及嚴重受傷人數有212人，兩者均大幅下跌近四成。

警方交通總部警司黎小慧表示，雖然致命及嚴重受傷交通意外自2016年起呈跌勢，惟本年上半年的致命交通意外宗數卻大幅上升。上半年錄得59宗致命交通意外，按年上升44%；死亡人數共63人，上升47%。死者中以行人佔最多，有26人；其次為司機，有10人；電單車司機、乘客及騎單車者各有9人。 41輛商用車涉致命交通意外 四成為年長司機 26名死者中18人為65歲或以上長者。道路安全課高級督察歐艾發表示，導致涉行人的交通意外主要有3個原因，包括攝車罅、衝紅燈及忽略車輛盲點。此外，涉致命交通意外的車種中，商用車輛有41輛，佔66%；其中近四成為65歲或以上年長司機，導致意外的原因包括長時間駕駛和疲勞駕駛等。警方指，部分意外是由司機駕駛時身體狀況導致。隨著人口老化，警方樂見收緊年長司機體檢要求的修例進行，相信對道路安全水平有正面影響。

為改善整體狀況，警方自本月3至23日，展開為期3星期的全港性針對交通違例專題行動，其中第二及第三個星期將展開「亮景行動」及「同行者行動」，分別針對打擊司機和行人的違規行為。其中亮景行動將會打擊不專注駕駛相關罪行，包括不小心駕駛和不遵守交通燈號等。警方除了路障截查及高點錄影搜證外，亦會調動隱形戰車執法。此外，運輸署將配合警方在23條政府行車隧道、青馬管制區及青沙管制區，加強執法。 而同行者行動將打擊行人違例事項，包括衝紅燈、於車隙過馬路，以及不使用設施過馬路等。

被問到粵車南下違規情況，警方說，所有在港行駛車輛受本港法例規管，涉及南下粵車意外和違規數字保持極低水平。警方已在主要幹道和旅遊熱點加強巡邏，對任何違例駕駛和違泊行為會一視同仁，嚴厲執法。