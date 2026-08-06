Fun Coffee投資騙局 總損失破億元 苦主：畢生積蓄一夜血本無歸

一項標榜投資咖啡項目的業務，背後竟是跨國運作的龐氏騙局。有苦主下載「Fun Coffee」應用程式(App)投資咖啡業務，初嘗甜頭後不僅注入個人全部積蓄，更不惜舉債投資，最終資金被凍結、血本無歸。有立法會議員表示，目前接獲約50宗求助，每名受害人的損失由數十萬至過千萬港元不等，單一最高金額達5,000萬元。警方昨稱，涉案總損失已增至約1.4億元。

聲稱總部位於越南富國島的咖啡投資企業「Fun Coffee」，起初以投資咖啡相關項目作招徠。早在去年7月以拍攝宣傳短片，及鼓勵參與體育活動為名，向參與活動人士發放400元報酬，並舉辦各類大型社交及體育活動，包括晚宴及馬拉松等，藉此建立健康形象。一眾參加者被加入通訊群組後，自稱集團項目負責人便誘導下載「Fun Coffee」App與「做任務」，引誘投資者參與加密貨幣交易，並設有「上下線」的傳銷制度，投資者若成功推薦新投資者加入，作為「中介」可獲一定比例的佣金分成。

其中一個苦主群的代表C先生透露，去年經朋友介紹參加運動及拍攝宣傳短片。其後指公司推出手機App，模式類似銀行定期存款，到期時可連本帶利取回。C先生於去年12月抱著嘗試心態投資400美元，亦順利賺取20美元利息。他將420美元轉至個人幣安戶口後，因程式提供2%的回贈優惠，便決定將資金再次投入。C先生先後20次投資，金額由幾百美元增至數萬美元，「(任務)到期時都好順利轉錢至我嘅幣安戶口，就係呢份信任，一步步加大自己(本金)，將自己40多萬(港元)身家全部扔晒落去」。

C先生補充指，一名自稱高層更鼓勵追加投資，甚至親自致電勸說借貸。他不疑有詐，貸款19萬港元投入項目，直至上月28日無法提款，才驚覺陷入騙局，「60多萬資金一夜之間凍結咗，每日要面對還款壓力，信用卡及借貸嘅追數，原本安穩嘅生活徹底中斷。」至於其下線逾100多人，涉款約700萬港元。

另一苦主B小姐表示，參與活動不久，便有一名自稱「蘇總」的項目負責人以獎金或送手機等優惠，遊說苦主投資。B小姐於去年10月開始使用程式，今年4月更獲邀往新加坡出席「高峰交流會」，期間被遊說投資逾60萬港元；至今累計已投入約90萬港元，直至上月底發現有款項無法取出，高層亦已失聯潛逃。她坦言，當初曾抱有疑慮，但看到多人成功提款，加上曾與「蘇總」通電話並被多次遊說，最終放下戒心。

苦主A小姐同樣曾接獲「蘇總」致電，聲稱「跑步都可以賺泰達幣」。她透露，程式內部分任務限量推出或「買完即止」，從而吸引投資者投資。她又指，其團隊有逾700人，並非每人都有投資，大多僅參與跑步、到店內免費喝咖啡，只有50多人投資，涉款約1,400萬港元。

議員倡凍結虛擬貨幣

立法會議員吳傑莊昨聯同約50名苦主召開記者會。他指出，今次騙案牽涉層面甚廣，涉案金額龐大，有單一苦主損失高達5,000萬元。他透露，有關騙局屬跨域性，建議政府考慮優化現行機制，當監管機構發現有嚴重可疑交易時，可同步凍結相關資產及虛擬貨幣，並與澳門、新加坡等地執法部門合作，盡快將幕後主腦繩之於法，追回騙款。他亦提醒市民，須高度警惕標榜「高回報」項目，直言「冇咁大隻蛤乸隨街跳」，任何投資決定前應理性分析。截至周三(5日)下午5時，本港警方收到255宗相關舉報，涉款增至1.4億元。警方和澳門司警早前以串謀詐騙拘捕8人，包括涉案公司董事、股東、秘書及負責推廣項目及招募投資者的骨幹成員；其中在港被捕的6人獲准保釋。