公屋聯會倡公居屋調至五五比 加快流轉實現3年「上樓」目標

房屋局長何永賢日前提到，會探討出租公屋與資助出售房屋比例調整至「五五比」的可能。公屋聯會對香港首份五年規劃提出多項建議，其中包括豐富房屋階梯，將資助出售房屋比例和出租公屋進一步調整至五五比。此外，亦建議重推出售公屋計劃，讓市民有更多置業選擇，同時紓緩房委會財政壓力。

今屆政府冀在2026/27年度把公屋綜合輪候時間降至平均4.5年。公屋聯會認為，隨着公營房屋供應「頭輕尾重」的情況改善，可考慮調整出租公屋和資助出售房屋的比例，由六比四，進一步調整至五五比。 立法會議員、公屋聯會副主席梁文廣表示，未來公營房屋供應量既可以滿足出租公屋，亦可以增加資助出售房屋的數量，若現時不去研究，將令計劃的整體推進時間延遲。他認為，政府應該在五年規劃研究和落實調整「五五比」，以便令房屋供應緊貼時間發展。

政府日前稱今年內研究重推公屋租置計劃，公屋聯會建議，有序重推出售公屋計劃，讓市民置業有更多選擇。公屋聯會主席文裕明表示，由於租戶和小業主方向並不同，混合業權導致管理相當困難，認為房委會作為大持份者，應該在業委會上積極表態。 梁文廣則指，若政府重推計劃，單位數量及價錢都可循序漸進，例如可先嘗試小規模出售單位；價錢方面，則未必能夠如以往般以一折般推售。 梁文廣又建議，政府可參考房協乙類屋邨單位，推出入息限額較寬鬆、租金水平較高的單位，供入息超出現時出租公屋水平而未能負擔私樓租金的市民租住。此外，政府亦可考慮以「先租後買」的新模式推行計劃。

倡資助出售房屋面積提升至不少於 350 呎 政府日前宣布2026/27年起落成的資助出售房屋，一般實用面積不少於約280平方呎。公屋聯會進一步建議，相關單位面積應提升至實用面積不少於350平方呎，同時增加大單位面積的比例，建議應不少於該發展項目總單位的50%。此外，亦應考慮放寬公屋人均編配面積不少於10平方米。 政府曾於2012年成立「長遠房屋策略督導委員會」，檢視社會住屋需要。公屋聯會主席文裕明認為，政府應該重新設立督導委員會，探討及研究香港人口結構變化和不同年齡群組的住屋需要等。

政府推出簡約公屋後，公屋綜合輪候時間降至平均4.7年，目標在2026/27年進一步降至平均4.5年。文裕明指，首屆政府成立初期承諾公屋3年上樓，現時距當初的3年目標仍有一段距離，認為政府應加快公屋流轉，實現3年「上樓」的目標。