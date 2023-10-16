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本地
2023-10-16 04:31:59
日報

11月廟街夜市出爐 主打特色表演美食吸客 疫後訪客數字未復常 楊潤雄：旅客組合多元化

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疫情過後旅遊業待興，剛過去的十一黃金周本港迎來逾百萬內地旅客，為疫情前的八成。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，預料年底至少有3,000萬人次旅客訪港，相信仍與疫情前水平有一定距離；又指疫後內地旅客的消費模式有所轉變，由以往主要購物，到現在多數是深度遊，惟人均消費及平均逗留日數等與以往相若，強調旅客組合多元化。他又預計，配合夜經濟而出爐的廟街夜市最快下月推出，形式類似海濱夜市，冀重推特色美食及表演，吸引本地市民及旅客。

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廟街 夜經濟

為響應夜經濟，廟街夜市將於下月推出。（鍾式明攝）

為了搞活香港夜經濟，政府推出連串「香港夜繽紛」活動，早前三區海濱的夜市反應不錯，廟街夜市亦預計下月推出。楊潤雄昨在電視節目中表示，廟街向來很有特色，希望藉地道美食、表演等，吸引本地人及遊客。他指，廟街以往有不同表演，亦有傳統文化如睇相等，希望可展現更濃厚的香港特色，持續群聚氣氛。他預料，廟街夜市的形式會與海濱夜市相似。至於可否延長至午夜，楊潤雄坦言廟街與海濱夜市略有不同，前者是民居，要顧及居民生活，視乎需要及環境再作調整。

出動保安隊控制旅客聲量 相信居民理解

油麻地廟街販商商會主席陳錦榮向本報表示，目前已經全力推行廟街夜市，亦已和中電商量好電力供應的工作，接下來數星期幾個政府部門會作一些細節協調。他表示，屆時在夜市營業的30個攤檔中，除了有本身在廟街較為知名的食店，包括甜品、滷味等，亦會有其他如煨番薯、炒栗子等。此外，亦會有來自巴基斯坦、尼泊爾美食等。惟考慮到攤檔的間隔，以及旅客安全，不會設明火煮食。
陳錦榮又指，已與食環署商討，冀廟街二百多個檔攤或店舖可售賣包裝食品，例如牛肉乾及辣椒醬等，而食環署亦已經鬆綁。「不要只賣『I love HK』T恤，令香港都有其他手信。」至於噪音問題，陳錦榮指他們亦有留意到，故屆時每到夜晚十點便有保安隊「出動」，勸喻旅客降低聲量；又指當區居民已習慣小量噪音，若能創造一個新景點，相信居民會理解。

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疫後內地旅客愛深度遊

對於疫後的訪港旅客數字，楊潤雄表示，單計9月已回復疫情前同期八、九成，有信心情況持續向好。惟他指，今年首兩個月訪港旅客數字仍較低，截至9月達2,300萬人次，估計到年底會至少有3,000萬人次旅客訪港；但要年底回復疫情前水平，機會仍然很微，原因之一是航空公司運力未完成恢復。

疫後內地旅客的旅遊模式發生轉變。楊潤雄表示，以往內地旅客來港，不少是以購物為主，包括奢侈品及生活用品，但疫情後則以深度遊為主，感受香港的文化氛圍、生活模式等。惟他表示，據局方初步觀察顯示，疫後內地旅客的人均消費及平均留港日數與過往分別不大。此外，疫情前不少人來港參與博覽會等不同形式的活動，強調訪港旅客的組合向來多元化，並非只購物。他又指，香港是好客之都，不會只吸引內地遊客，會爭取更多東南亞及長途旅客到港。

部分博物館延長開放 活動加料

「香港夜繽紛」舉行期間，部分博物館開放時間將延長。楊潤雄在社交媒體表示，香港藝術館、科學館及太空館現時至11月底逢周五、六、日及公眾假期延長開放至晚上10時，期間於周六晚推出特別活動。此外，科學館舉行「科普遊樂園」，透過不同攤位遊戲，公眾可以製作趣味小手工或親身嘗試各種科學實驗，領略科學的趣味。

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