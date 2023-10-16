11月廟街夜市出爐 主打特色表演美食吸客 疫後訪客數字未復常 楊潤雄：旅客組合多元化

疫情過後旅遊業待興，剛過去的十一黃金周本港迎來逾百萬內地旅客，為疫情前的八成。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，預料年底至少有3,000萬人次旅客訪港，相信仍與疫情前水平有一定距離；又指疫後內地旅客的消費模式有所轉變，由以往主要購物，到現在多數是深度遊，惟人均消費及平均逗留日數等與以往相若，強調旅客組合多元化。他又預計，配合夜經濟而出爐的廟街夜市最快下月推出，形式類似海濱夜市，冀重推特色美食及表演，吸引本地市民及旅客。

為了搞活香港夜經濟，政府推出連串「香港夜繽紛」活動，早前三區海濱的夜市反應不錯，廟街夜市亦預計下月推出。楊潤雄昨在電視節目中表示，廟街向來很有特色，希望藉地道美食、表演等，吸引本地人及遊客。他指，廟街以往有不同表演，亦有傳統文化如睇相等，希望可展現更濃厚的香港特色，持續群聚氣氛。他預料，廟街夜市的形式會與海濱夜市相似。至於可否延長至午夜，楊潤雄坦言廟街與海濱夜市略有不同，前者是民居，要顧及居民生活，視乎需要及環境再作調整。

出動保安隊控制旅客聲量 相信居民理解

油麻地廟街販商商會主席陳錦榮向本報表示，目前已經全力推行廟街夜市，亦已和中電商量好電力供應的工作，接下來數星期幾個政府部門會作一些細節協調。他表示，屆時在夜市營業的30個攤檔中，除了有本身在廟街較為知名的食店，包括甜品、滷味等，亦會有其他如煨番薯、炒栗子等。此外，亦會有來自巴基斯坦、尼泊爾美食等。惟考慮到攤檔的間隔，以及旅客安全，不會設明火煮食。

陳錦榮又指，已與食環署商討，冀廟街二百多個檔攤或店舖可售賣包裝食品，例如牛肉乾及辣椒醬等，而食環署亦已經鬆綁。「不要只賣『I love HK』T恤，令香港都有其他手信。」至於噪音問題，陳錦榮指他們亦有留意到，故屆時每到夜晚十點便有保安隊「出動」，勸喻旅客降低聲量；又指當區居民已習慣小量噪音，若能創造一個新景點，相信居民會理解。