139萬港人處收入貧窮狀態　家庭月入中位最低僅1600元

樂施會今(2日)發布本年度香港貧窮狀況報告，指本港在疫情後，貧富懸殊差距由2019年的34.3倍進一步擴大至今年首季近82倍。整體貧窮率亦上升至20%，超過136萬人處於收入貧窮的狀態，當中65歲或以上的貧窮人數超過58萬，較2019年急增42.9%；獨老和雙老貧窮住戶合共高達26萬。樂施會認為數據反映本港貧富懸殊及長者貧窮問題愈發嚴重。

最富 家庭月入中位逾13萬 差距82倍 報告分析政府統計處數據，以家庭月入中位數50%以下定義貧窮線，發現在今年首季，最貧窮一成住戶的家庭月入中位數僅1,600元，較疫情前大跌超過五成(54.3%)；相反，最富裕的一成住戶家庭月入中位數逾13萬元，較2019年上升近一成，兩者差距達81.9倍。 65歲或以上窮人逾58萬 另外，本港貧窮住戶數目在今年首季增至61萬，佔整體住戶超過兩成。其中，65歲或以上的貧窮長者人數超過58萬，包括超過55.8萬名貧窮長者為非經濟活躍人士，兩者都較2019年急增42.9%。 全球人才競爭力2024｜香港全球排名躍升至第9位 自2016年後首次入十大