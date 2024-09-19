瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）於最新公布《全球人才競爭力2024》結果，香港的全球排名躍升至第9位，是自2016年後首次入十大。而今屆主題為「人工智能在工作場所的社會經濟影響」。

內地及台灣分別排名第14及18位

報告指出，香港全球排名躍升至第9位，去年香港下跌兩位排名16，今次也是自2016年後首次入十大。而香港在亞太地區中排名第2位，落後於今年全球排第2位的新加坡；至於中國內地及台灣，分別排名第14位及第18位。

當中，香港在「未來準備度」（Readiness）方面排名第4位；在吸引力（Appeal）方面位列第28位；在投資與發展（Investment & Development）方面則排名第13位。

而在各個細分項中，高比例的理科畢業生（Graduates in Sciences）排全球首位；女性勞動力（Female labor force）排全球第2位；管理人員薪酬（Remuneration of management）、管理教育（Management education）、財務技能（Finance skills）三項排全球第5位。報告亦提及本港的劣勢，包括高生活成本、勞動力負增長，以及公共教育支出額較低等。