瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）於最新公布《全球人才競爭力2024》結果，香港的全球排名躍升至第9位，是自2016年後首次入十大。而今屆主題為「人工智能在工作場所的社會經濟影響」。
搶人才｜香港世界人才競爭力跌兩位僅排16 落後新加坡
內地及台灣分別排名第14及18位
報告指出，香港全球排名躍升至第9位，去年香港下跌兩位排名16，今次也是自2016年後首次入十大。而香港在亞太地區中排名第2位，落後於今年全球排第2位的新加坡；至於中國內地及台灣，分別排名第14位及第18位。
當中，香港在「未來準備度」（Readiness）方面排名第4位；在吸引力（Appeal）方面位列第28位；在投資與發展（Investment & Development）方面則排名第13位。
而在各個細分項中，高比例的理科畢業生（Graduates in Sciences）排全球首位；女性勞動力（Female labor force）排全球第2位；管理人員薪酬（Remuneration of management）、管理教育（Management education）、財務技能（Finance skills）三項排全球第5位。報告亦提及本港的劣勢，包括高生活成本、勞動力負增長，以及公共教育支出額較低等。
全球收入排名｜香港平均月薪不入世界前20名人均僅2.4萬
港府：證明政府在教育及引進人才成效顯著
政府發言人就報告表示，本港《排名》位列全球前十，足證特區政府在教育及引進人才方面的工作成效顯著。香港擁有良好的教育基建、享譽國際的大學和優秀的科研人才，教學質量在多項國際比較研究中名列前茅。
發言人補充，為提升香港的教育質素，施政報告提供清晰的策略性方向和目標，建設香港成為「國際專上教育樞紐，未來人才搖籃」，培育多元人才。而截至今年8月底，各項輸入人才計劃共收到逾36萬宗申請，其中近23萬宗獲批，同期，經各項人才入境計劃抵港的人才超過15萬人。
此外，IMD表示，排名由三個主要因素決定，包括投資與發展、吸引力與未來準備度，亦涉及人工智能在不同經濟體中，自動化對男性和女性就業影響的可能性，以及在人工智能時代，如何迅速提高人才競爭力等。
全球人才競爭力2024 地區（滿分100分）
- 瑞士（100分）
- 新加坡（85.65分）
- 盧森堡（81.69分）
- 瑞典（81.02分）
- 丹麥（78.49分）
- 冰島（77.94分）
- 挪威（77.92分）
- 荷蘭（77.88分）
- 香港（77.22分）
- 奧地利（77.17分）