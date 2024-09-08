16歲女學生疑遭男教師非禮 教育局正跟進事件 稱涉事學校已通報

近日於社交平台Threads上，有一名女學生公開表示，16歲時遭在將軍澳區舊校的一名老師非禮，並上載了3張親筆寫的文章，並指事件雖已過去一年半，但「我仲係放唔低」，又指警察告訴她不「告唔入」。教育局今日(8日)表示，涉事學校已通報當局並提交報告。教育局正跟進有關事件，若發現有教師違反專業操守的情況，定會嚴正追究。

教育局回覆傳媒查詢指，涉事學校已通報當局並提交報告。局方正跟進事件，若發現有教師違反專業操守的情況，定會嚴正追究。教育局又指，十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。如涉及涉嫌違法的個案，教育局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。