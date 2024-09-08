16歲女學生疑遭男教師非禮 教育局正跟進事件 稱涉事學校已通報

近日於社交平台Threads上，有一名女學生公開表示，16歲時遭在將軍澳區舊校的一名老師非禮，並上載了3張親筆寫的文章，並指事件雖已過去一年半，但「我仲係放唔低」，又指警察告訴她不「告唔入」。教育局今日(8日)表示，涉事學校已通報當局並提交報告。教育局正跟進有關事件，若發現有教師違反專業操守的情況，定會嚴正追究。
教育局回覆傳媒查詢指，涉事學校已通報當局並提交報告。局方正跟進事件，若發現有教師違反專業操守的情況，定會嚴正追究。教育局又指，十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。如涉及涉嫌違法的個案，教育局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。
考慮各因素 或取消教師註冊資格
教育局強調，即使涉事教師最終或沒有被定罪，但考慮到學生福祉及教師專業，若其行為是不能接受，局方亦會就其教師註冊採取適當的行動。就嚴重的個案，教育局經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格。有關教師一經被取消註冊資格，將不得在學校任教。
求助無門
近日在網上流傳的一段手寫貼文顯示，一名女學生稱在2022年12月參與學校的升中資訊會後，與其學校的一名年過30歲的男教師聊天，形容老師可以彌補幼年時失去父親的心結。她其後前往該教師的家中，並在當時自己提出獨自上床午睡，該教師其後又將自己叫醒，開始摸其私處與親吻。
事後，該男教師向女生表示，萬不能將此事公開，不然之後就不能再在這間學校教書。她事後向執法部門求助，但人員表示「告唔入」，得知這一情況後她表示心情十分沉重及感到痛苦。