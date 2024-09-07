16歲女學生疑遭男教師非禮後聲稱報案「告唔入」　教育局：正跟進事件

一名女學生近日在社交平台Threads發帖文，公開自己16歲時遭舊校一名老師非禮的經歷，並上載了3張親筆寫的文章。她在帖文中表示，雖然事件已過去一年半，但「我仲係放唔低」，又指警察告訴她不「告唔入」。對於事件，教育局稱有關事件正在跟進，會嚴正追究；教育工作者工會表示，若情況屬實，有失教師底線。

就發生以上事件，教育局表示，正在跟進有關事件，若發現有教師違反專業操守會嚴正追究，有機會取消涉事教師教師資格，不得在學校任教。

至於教育工作者工會創會主席黃建豪則表示，若情況屬實，涉事教師則並不適合做老師，同時也有失教育工作者底線。黃建豪補充，學生如遭性侵，應該勇敢求助，若情況被證實會即時解僱涉事的教師。

近日在網上流傳的一段手寫貼文顯示，一名女學生稱在2022年12月參與學校的升中資訊會後，與其學校的一名年過30歲的男教師聊天，形容老師可以彌補幼年時失去父親的心結。

16歲女生網上公開疑被非禮經歷

她其後前往該教師的家中，並在當時自己提出獨自上床午睡，該教師其後又將自己叫醒，開始摸其私處與親吻。事後，該男教師向女生表示，萬不能將此事公開，不然之後就不能再在這間學校教書。她事後向執法部門求助，但人員表示「告唔入」，得知這一情況後她表示心情十分沉重及感到痛苦。