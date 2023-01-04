19歲女兒疫下返港遭兩度強姦 60歲父威脅不就範便丟回美國

新冠疫情嚴峻期間，於美國留學的19歲女子返港，其60歲的父親涉嫌在住所兩度強姦她，威脅她若不就範則拒絕給予零用錢及把她丟回美國。父親被控兩項強姦罪及一項非禮罪，他不認罪，今日在高等法院受審。

控方開案陳辭提及，法醫檢驗X的處女膜沒有破損；承認事實指出，被告和Y事後辦理離婚手續。

事主X庭上作供形容事件「核突」、「亂倫」，又因羞恥故沒告訴他人，而且母親Y因眼睛疾患做手術，母親Y身體欠佳不能承受刺激，事主擔心加劇母親病情和令她不開心。