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2022-08-08 13:13:02

2023公眾假期｜8大請假攻略！農曆新年請2日放9日　復活節聖誕請3日放10日

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政府公布2023年公眾假期。

政府公布2023年公眾假期。

2023公眾假期請假攻略｜政府公布2023年公眾假期，一共有17日(見圖)，不少打工仔都計劃自製長假期。市民其實只需請3日假，就可以享有10日假期，本報特別整理「2023公眾假期請假攻略」，讓讀者自製悠長假期為自己充充電

2023公眾假期請假攻略｜農曆新年請2日放9日

2023年1月是農曆新年。考慮到補假關係，原定3日的公眾假期變成4日，1月22日至1月24日為大年初一至三，而1月25日初四為補假，打工仔只需在1月26日及1月27日請假，連同1月21日及1月28日的星期六，即可享受9天長假。

  • 公眾假期：1月22日至25日(年初一至四)
  • 請假日子：1月26日至27日
  • 假期日數：9日(1月21日至29日)

2023公眾假期請假攻略｜清明節及復活節請3日放10日

2023年4月5日是清明節，而4月7日至4月10日則是復活節假期。打工仔只需要於4月3日、4日及6日請假，連同周六及周日計算，即可自製10天長假。

  • 公眾假期：4月5日(清明節)、4月7日至10日(復活節)
  • 請假日子：4月3日至4日、4月6日
  • 假期日數：10日(4月1日至10日)

2023公眾假期請假攻略｜佛誕請1日放4日

2023年5月26日是佛誕，打工仔只要在接著的周一請假，即可享有4日假期。

  • 公眾假期：5月26日(佛)
  • 請假日子：5月29日
  • 假期日數：4日(5月26日至29日)

2023公眾假期請假攻略｜端午節請1日放4日

2023年6月22日是端午節，打工仔只要在6月23日請假，即可自製4天長假期。

  • 公眾假期：6月22日(端午節)
  • 請假日子：6月23日
  • 假期日數：4日(6月22日至25日)

2023公眾假期請假攻略｜國慶日請1日放4日

2023年10月1日是國慶，而10月2日為補假，打工仔只要在9月29日請假，即可自製4天長假期。

  • 公眾假期：10月1日(國慶)
  • 請假日子：9月29日(中秋節)
  • 假期日數：4日(9月29日至10月2日)

2023公眾假期請假攻略｜重陽節請1日放4日

2023年10月23日為重陽節，打工仔只需在10月20日請假，即可自製4天長假期。

  • 公眾假期：10月23日(重陽節)
  • 請假日子：10月20日
  • 假期日數：4日(10月20日至10月23日)

2023公眾假期請假攻略｜重陽節請3日放6日

想自製更長的重陽節假期，打工仔只需在10月18日開始請假，即可自製長達6天長假期。

  • 公眾假期：10月23日(重陽節)
  • 請假日子：10月18日至20日
  • 假期日數：6日(10月18日至10月23日)

2023公眾假期請假攻略｜聖誕節及元旦請3日放10日

2023年12月25日至26日為聖誕節假期，打工仔只需在12月27日至29日請3天假，連同周六及周日，再加上2024年元旦(1月1日)假期，即可享有10日長假。

  • 公眾假期：12月25日至26日(聖誕節)、2024年1月1日(元旦)
  • 請假日子：12月27日至29日
  • 假期日數：10日(12月23日至1月1日)

2023公眾假期請假攻略｜2023年公眾假期一覽

  • 1月2日(元旦翌日)
  • 1月23日(年初二)
  • 1月24日(年初三)
  • 1月25日(年初四)
  • 4月5日(清明節)
  • 4月7日(耶穌受難節)
  • 4月8日(耶穌受難節翌日)
  • 4月10日(復活節星期一)
  • 5月1日(勞動節)
  • 5月26日(佛)
  • 6月22日(端午節)
  • 7月1日(特區成立紀念日)
  • 9月30日(中秋節翌日)
  • 10月2日(國慶翌日)
  • 10月23日(重陽節)
  • 12月25日(聖誕節)
  • 12月26日(聖誕節後第一個周日)
政府公布2023年公眾假期。

政府公布2023年公眾假期。(資料圖片)

常見問題：

問：2023年公眾假期共有多少日？
答：2023年共有17天公眾假期...詳情

問：2023年公眾假期有何請假攻略？
答：本報整理了8個請假攻略，最長只需請3天假可放10天...​詳情

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