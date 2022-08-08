2023公眾假期｜8大請假攻略！農曆新年請2日放9日　復活節聖誕請3日放10日

2023公眾假期請假攻略｜政府公布2023年公眾假期，一共有17日(見圖)，不少打工仔都計劃自製長假期。市民其實只需請3日假，就可以享有10日假期，本報特別整理「2023公眾假期請假攻略」，讓讀者自製悠長假期為自己充充電。

2023公眾假期請假攻略｜ 農曆新年請2日放9日

2023年1月是農曆新年。考慮到補假關係，原定3日的公眾假期變成4日，1月22日至1月24日為大年初一至三，而1月25日初四為補假，打工仔只需在1月26日及1月27日請假，連同1月21日及1月28日的星期六，即可享受9天長假。

公眾假期：1月22日至25日(年初一至四)

請假日子：1月26日至27日

假期日數：9日(1月21日至29日)

2023公眾假期請假攻略｜ 清明節及復活節請3日放10日

2023年4月5日是清明節，而4月7日至4月10日則是復活節假期。打工仔只需要於4月3日、4日及6日請假，連同周六及周日計算，即可自製10天長假。

公眾假期：4月5日(清明節)、4月7日至10日(復活節)

請假日子：4月3日至4日、4月6日

假期日數：10日(4月1日至10日)

2023公眾假期請假攻略｜佛誕請1日放4日

2023年5月26日是佛誕，打工仔只要在接著的周一請假，即可享有4日假期。

公眾假期：5月26日(佛 誕 )

誕 請假日子：5月29日

假期日數：4日(5月26日至29日)

2023公眾假期請假攻略｜端午節請1日放4日

2023年6月22日是端午節，打工仔只要在6月23日請假，即可自製4天長假期。

公眾假期：6月22日( 端午節 )

端午節 請假日子：6月23日

假期日數：4日(6月22日至25日)

2023公眾假期請假攻略｜國慶日請1日放4日

2023年10月1日是國慶，而10月2日為補假，打工仔只要在9月29日請假，即可自製4天長假期。

公眾假期：10月1日( 國慶 )

國慶 請假日子：9月29日(中秋節)

假期日數：4日(9月29日至10月2日)

2023公眾假期請假攻略｜重陽節請1日放4日

2023年10月23日為重陽節，打工仔只需在10月20日請假，即可自製4天長假期。

公眾假期：10月23日( 重陽節 )

重陽節 請假日子：10月20日

假期日數：4日(10月20日至10月23日)

2023公眾假期請假攻略｜重陽節請3日放6日

想自製更長的重陽節假期，打工仔只需在10月18日開始請假，即可自製長達6天長假期。

公眾假期：10月23日( 重陽節 )

重陽節 請假日子：10月18日至20日

假期日數：6日(10月18日至10月23日)

2023公眾假期請假攻略｜聖誕節及元旦請3日放10日

2023年12月25日至26日為聖誕節假期，打工仔只需在12月27日至29日請3天假，連同周六及周日，再加上2024年元旦(1月1日)假期，即可享有10日長假。

公眾假期：12月25日至26日( 聖誕節 )、2024年1月1日(元旦)

聖誕節 請假日子：12月27日至29日

假期日數：10日(12月23日至1月1日)

2023公眾假期請假攻略｜2023年公眾假期一覽