2025公眾假期請假攻略｜香港農曆新年請2日放9日　聖誕節元旦請7日放16日

2025年公眾假期請假攻略出爐！政府公布2025年公眾假期，一共有17日，由於2025年多個公眾假期是在平日，本報記者發現2025年能自製9至10日長假期頗多，其中最令人注目的3個長假，包括農曆新年、復活節及聖誕節，打工仔只要肯請假，便可享有9天或以上的假期，當中聖誕節假期只要請7日假，便可自製16日的長假期。若計劃在2025年去旅行的你，不妨參考以下的放假攻略。

由於2025年農曆新年是在1月份，而且沒有年三十，而農曆年初一至年初三則在星期三至星期五，打工仔只需在1月27日(年廿八)、1月28日(年廿九)請2日假，連同1月25日的周六和2月1日(年初四)的周六，即可享有9天長假。

2025 公眾假期請假攻略｜ 復活 節 請4日放 10 日

2025年4月18日(周五)至4日21日(周一)是復活節假期，打工仔只需要在4月14日(周一)及4月17日(周四)請4日假，連同先後兩個周六及周日計算，即可享有10天長假。

另外，清明節假是在4月4日星期五，打工仔亦可以在4月3日或7日請1日假期，即可享受4天假。

2025 公眾假期請假攻略｜ 勞動節 及 佛誕請4日自製10日「黃金周」

2025年勞動節(5月1日)、佛誕(5月5日)是在星期四及星期一，打工仔只需在4月28日至30日(周一及周三)，與及5月2日(周五)請4日請假，連同周六及周日，即可自製10日「黃金周」。