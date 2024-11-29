3跑全開!! 耗資千四億機場三跑系統啟用 李家超要求全速恢復航空運力 結合大灣區優勢

香港國際機場三跑道系統全面啟用，飛機可以使用3條跑道升降，國泰航空安排特別航班接載學生，成為首架在中跑道起飛的載客航機。特首李家超向航空業界提出3項要求，包括要全速恢復航空運力、結合大灣區優勢和全力擴闊國際聯繫。有學者指，以往本港機場跑道容量不足，盼業界未來可吸引更多航班特別是廉航來港。 耗資1,415億元興建的三跑道項目，從2016年動工至系統全面啟用歷時8年，填海所建、長約3,800米的第三條跑道，已於兩年前命名為北跑道和啟用，並關閉前北跑道重新配置成現時的中跑道。機管局安排3架客機在昨日約下午3時50分，同時使用3條跑道升降，其中國泰航空安排接載約130名學生的特別航班CX8333，成為首班用中跑道起飛的載客航班；同時間香港航空和大灣區航空的客機，分別在南跑道起飛和北跑道降落。重新配置的中跑道兩端建有新的環端滑行道，飛機在北跑道降落後不可再直接橫過中跑道往客運大樓，航班滑行時間將會延長。本報翻查近日紀錄，以國泰航空CX365航班為例，昨日降落後繞經中跑道末端至31號登機閘對開需時19分鐘，而前日和上周六取道「捷徑」前往同樣位置則只需13分鐘。



李家超

李家超促開拓「一帶一路」新航點 李家超(圓圖)在啟用典禮致辭稱，三跑工程規模差不多等於在現有機場旁邊，興建一個新機場，又指本港機場現時連接全球200個航點，數量達疫情前近九成，預計客運量年底前恢復至疫情前水平。他引用李白《上李邕》的詩句「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里」，相信三跑系統啟用後貨運和客運都會再創高峰。他又向航空業提出3項要求，包括要全速恢復航空運力、積極結合大灣區優勢和全力擴闊國際聯繫，航空公司要開拓更多新航點，尤其是「一帶一路」沿線國家。 機管局主席林天福指，三跑系統啟用是香港國際機場邁進最重要的里程碑，將大幅提升機場運力，每年客運量可增至1.2億人次而貨運量將達1,000萬公噸，預期未來10年可達標。林天福又指工程自2016年動工以來面對不少挑戰，包括填海海砂和新冠疫情等，形容工程團隊8年來迎難而上，最終能按原定時間在今年啟用，對團隊成績十分自豪。他又說，明年是香港首個機場運作的100周年，三跑系統在這個重要時刻前啟用別具意義。三跑項目的重建二號客運大樓、興建T2客運廊和新旅客捷運系統等工程仍未竣工，機管局之後會繼續發展機場城市，成為亞洲旅遊新地標。



學者：可吸引更多廉航來港 中大航空政策研究中心政策高級顧問羅祥國在一個電視節目稱，以往本港機場因容量飽和而無法安排時段予廉航升降，他期望多些航班可選擇來港，建議業界和機管局聯絡內地二、三線城市，吸引更多廉航來港。 另外，研究三跑多年的天文台前台長林超英在一個電台節目稱，3條跑道啟用不代表可同時運作，料機管局目標的每小時102架次飛機容量難以達成，又說不幸地與內地的空域問題仍未解決。