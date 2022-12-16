35歲男酒後闖女鄰居家摸胸稱「你比我搞一次」 將索事主創傷報告押後判

被告王長熙，35歲，任職酒樓經理，在深圳出生。他被捕後在警誡下指：「呀SIR，我當時飲左酒，咩都唔記得啦」，他又在錄影會面中稱X邀請他入屋並睡在她的床上，二人一起聊天、飲酒、吸煙，至男友人上門時被告離去，同時拿走了X的胸圍，回家後放了X的胸圍入其衣櫃。

35歲酒樓男經理去年出席派對飲酒後，凌晨闖入女鄰居家中摸她的胸部和要求性交指：「你比我搞一次，搞完我就走啦」，隔衣上下其手後欲撲倒女方，但女方多次成功「企硬」。他今在高等法院承認企圖強姦、入屋犯法及傷人共3罪，許紹鼎特委法官把案件押後至明年1月20日處理求情及判刑，期間會為事主索取創傷報告並為被告索取心理報告。

案情指，2021年5月21日深夜時分，30歲女子X獨自回到她位於葵涌石籬邨的住所，脫衣只穿內褲便上床睡覺，凌晨兩點便起床洗澡，她浴後穿著吊帶背心及內褲，但發覺門口鐵閘被打開，地上有一包零食，她以為自己大意忘記關好門，關門後發現有人躲在她床旁的窗簾後面，一身酒氣的被告王長熙從窗簾後衝向X，X大叫求助，被告指自己飲醉酒，隔衣摸X胸部並說：「你比我搞一次吖，搞完我就走㗎啦。你唔俾我搞既話，我就用刀捅你」。被告欲推X到床上，但X「企硬」並掙扎。

被告 多次嘗試將X推倒床上

X轉移視線叫被告不要在室內穿鞋，被告脫鞋放到鞋架後，X又建議被告外出購買安全套，但被告稱：「(做左（愛）先，我唔用㗎」。X其後按被告要求抱住被告，趁機在被告身後致電男友人，放電話在台上後與被告繼續談話，被告透露他關注了X一段時間，「你成日咁夜返，平時都有男仔送你返屋企，啲男仔又唔 OK」。被告兩度假扮離去，然後想撲向X，第3次更穿上一邊鞋子後再撲向X，終於成功推倒X在床上，被告說：「你俾我搞一次啦」，便向X上下其手，試圖脫去X的衣物，被告按X要求除下手錶及鞋子，繼續向X上下其手。

被告以紅酒擲向男友人頭部

X害怕被告會強姦甚至殺害她，便指她未準備好，希望飲一點酒。被告容許她離床飲酒吸煙，X向被告遞上一支煙以取得被告的DNA，被告亦飲了一支水。屆時男友人遂趕到X家拍門，男友人最終破門而入並問被告身分，指明他已報警處理，要求被告離去，被告從枱面拿來一支紅酒擲向男友人頭部，男友人避過後把被告壓在地上，被告再向男友人額頭擲紅酒瓶，兩男糾纏期間警察到場，被告亦被發現偷去女方的胸圍及近500元散紙等。