350萬防疫包明起派 林鄭：擬全民快測了解疫況

本港第五波疫情緩慢回落至昨日新增6,646宗確診。特首林鄭月娥形容，現時疫情呈下降趨勢，但幅度不算很快，確診仍是一個「好大數字」，相信疫情未達尾聲，並非推行全民檢測的最佳時間。至於籌備多時的「防疫服務包」，將於明日(2日)起向全港家庭派發，她透露政府計劃透過防疫包內的快速測試劑，以了解本港現階段感染情況，惟未公布如何執行。
政府自前日起展開「防疫服務包」包裝工作，林鄭月娥表示，預計要花3日包裝這350萬包「防疫服務包」，前日130個包裝中心全開，一天內完成包裝160萬個服務包，即已經完成了45%，形容進度理想、超額完成。她指，政府將按原訂計劃在明日(2日)起在全港18區派發「防疫服務包」，目標是7天內完成。
林鄭月娥表示，近日疫情續呈下降趨勢，但速度不算很快，約7,000宗個案仍是一個「好大數字」，似乎未到達尾聲，未到推行全民強制檢測的最佳時間。但她表示，計劃在「很短時間內」透過派發予公眾的「防疫服務包」內的快速抗原測試包，了解本港現時目前的感染狀況，詳情稍後公布。食物及衛生局副局長徐德義在昨午疫情記者會上補充，指市民有能力自我進行快速測試，相比核酸檢測的需時和耗用人力、設備亦較少，形容是適合用作大型篩查的工具，並指出全球科學家正持續改善快速測試技術。他呼籲，市民特別是長者應多做快速測試，以便及早發現個案和接受治療，希望年輕同住家人能協助有困難的長者。
民建聯倡強制上載快測結果
民建聯立法會議員梁熙歡迎當局實行全民快測，指政府早前暫緩全民強檢，推行全民快速檢測是中間著墨的方案。他建議當局可強制市民把快測結果上載至平台，禁止無申報人士進入表列處所；另考慮放寬快測陽性24小時內申報的時限，及延長康復者可獲醫管局中醫門診時限由6個月增至一年，增加市民申報誘因。工聯會立法會議員麥美娟擔心快速測試結果若不準確，部分市民或擔心申報陽性後會被強制隔離而未必願意申報，長者亦可能不懂得如何申報結果。她同意當局可先進行全民快測，但不能取代全民核酸檢測。
對於有記者提出港府會否探討香港式「共存」，為全中國先行先試，林鄭月娥指不明白為何說「我們為國家先行先試」，而國家有龐大的力量，一定會為14億人民找到一條最佳抗疫出路。她稱國家主席習近平曾提及，「以人民至上、生命安全至上，希望以最小的代價達致最大的防控效果，減少疫情對經濟社會發展的影響」，強調香港會循着此目標邁進，但因兩地制度不相同，未必每一個措施都會一致。
特首選舉提名期未變 周日展開
林鄭月娥又稱，政府真的很希望能如期於本月21日放寬社交距離措施，明言不會隨意再收緊社交措施。至於當局近日提高了違反「強檢令」的罰則，她指與全民強檢沒有直接關係。
另外，特首選舉提名期將於周日(3日)展開，惟近日有傳媒引述消息指選舉或因疫情再延期一年，林鄭月娥回應稱：「直至此刻，我沒收到任何通知，我們仍按4月3日開展下任特首的提名期。」