350萬防疫包明起派 林鄭：擬全民快測了解疫況

本港第五波疫情緩慢回落至昨日新增6,646宗確診。特首林鄭月娥形容，現時疫情呈下降趨勢，但幅度不算很快，確診仍是一個「好大數字」，相信疫情未達尾聲，並非推行全民檢測的最佳時間。至於籌備多時的「防疫服務包」，將於明日(2日)起向全港家庭派發，她透露政府計劃透過防疫包內的快速測試劑，以了解本港現階段感染情況，惟未公布如何執行。

政府自前日起展開「防疫服務包」包裝工作，林鄭月娥表示，預計要花3日包裝這350萬包「防疫服務包」，前日130個包裝中心全開，一天內完成包裝160萬個服務包，即已經完成了45%，形容進度理想、超額完成。她指，政府將按原訂計劃在明日(2日)起在全港18區派發「防疫服務包」，目標是7天內完成。

林鄭月娥表示，近日疫情續呈下降趨勢，但速度不算很快，約7,000宗個案仍是一個「好大數字」，似乎未到達尾聲，未到推行全民強制檢測的最佳時間。但她表示，計劃在「很短時間內」透過派發予公眾的「防疫服務包」內的快速抗原測試包，了解本港現時目前的感染狀況，詳情稍後公布。食物及衛生局副局長徐德義在昨午疫情記者會上補充，指市民有能力自我進行快速測試，相比核酸檢測的需時和耗用人力、設備亦較少，形容是適合用作大型篩查的工具，並指出全球科學家正持續改善快速測試技術。他呼籲，市民特別是長者應多做快速測試，以便及早發現個案和接受治療，希望年輕同住家人能協助有困難的長者。

