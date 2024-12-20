39人假醫生紙圖騙200萬元「車手獎」被捕　其中13人自編自導車禍

警方早前接獲相關部門轉介，指懷疑有不法分子利用偽造文件申請「交通意外傷亡援助」，共拘捕275人。深入調查後，在周一(16日)至昨日(19日)在全港多區進行第二輪的拘捕行動，共拘捕39人。
行動中，警方檢獲部分用作申請援助金的偽造病假證明、收取援助金的銀行戶口卡及被捕人的手提電話，共拘捕24名本地男子及15本地女子，年齡介乎19至48歲，涉嫌「串謀詐騙」及「欺詐」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。
大部分申請款項未批出
調查顯示，被捕人涉嫌在2021年9月至今年6月期間騙取合共約200萬元的援助金，共牽涉33宗交通意外。他們懷疑在申請援助時，向社署提供假病假紙，社署職員起疑於是轉介警方。警方發現部分案件涉及有組織、自編自導交通意外，其中一宗私家車與小巴相撞意外涉及13人，申領共15萬元。由於社署及早發現並轉介，大部分申請款項未批出。
社署：已加強抽查醫療證明文件
對此，社會福利署今日(20日)表示，知悉警方近日進一步的拘捕行動。社署於今年3月發現有申請人提交虛假醫療證明文件，早前再向警方轉介多宗可疑個案，並表示會繼續全力配合警方調查，打擊相關罪行。另外，社署一直嚴格審核每宗申請，已加強抽查申請人提交的醫療證明文件，如懷疑任何個案，定必轉交警方調查，並向有關人士追討其多領的援助款項。