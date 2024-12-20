39人假醫生紙圖騙200萬元「車手獎」被捕 其中13人自編自導車禍

警方早前接獲相關部門轉介，指懷疑有不法分子利用偽造文件申請「交通意外傷亡援助」，共拘捕275人。深入調查後，在周一(16日)至昨日(19日)在全港多區進行第二輪的拘捕行動，共拘捕39人。

行動中，警方檢獲部分用作申請援助金的偽造病假證明、收取援助金的銀行戶口卡及被捕人的手提電話，共拘捕24名本地男子及15本地女子，年齡介乎19至48歲，涉嫌「串謀詐騙」及「欺詐」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。