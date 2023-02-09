47人初選案｜控方指何桂藍等宣揚「攬炒」　區諾軒料成下周首名控方證人 (更新)

47人初選案｜ 法院疑遭射擊玻璃幕牆未修好 警增佈防出動警犬

西九龍法院大樓昨日下午一幅長約2米乘5米的玻璃幕牆，被保安發現布滿裂紋，其中留有小洞，懷疑有人在西九龍走廊天橋射擊法庭外牆。在今日，大批軍裝警員在法院外戒備，同時出動警犬，對出馬路亦停泊多輛警車，並在深水埗公園游泳池對出的東京街設置路障。至於爆裂的玻璃幕牆仍未維修完畢，旁邊的扶手電梯停用。

47人初選案｜控方續講述被告角色 包括何桂藍 余慧明陳志全等

在今日審訊，控方繼續講述各被告在初選案的角色，當中指控前《立場新聞》記者何桂藍的篇幅有近10頁，指她有簽署重要關鍵文件的「墨落無悔」聲明書，並曾表示取得立法會過半主導權，可以迫出一個北京不可能接受的局面，又讚揚前線示威者是手足，在社會運動中犧牲。控方指她支持「攬炒」主張，並透過議會、國際戰線及街頭戰線對抗中共是唯一出路。

控方指，前醫管局員工陣線主席余慧明曾發表攬炒議會的文章，說黃色經濟圈、國際戰線、文宣戰缺一不可；陳志全就聲言議會抗爭要升級，增加政府通過議案難度，要跟港共政權及中共抗爭到底；「長毛」梁國雄就說要貫徹社民連、主張議會、街頭和法庭3面抗爭的策略，他無簽署聲明，只因為覺得聲明只是重複「35+初衷」；至於同樣沒有簽署聲明的林卓廷說，假如戴耀廷認為有需要就會簽署，而且警方在他家中搜到筆記，顯示他完全同意「光復香港」理念。

控方又提及形容為重要關鍵文件《墨落無悔》聲明書，是由鄒家成、梁晃維及張可森共同起草。控方播放他們3人的影片，片中鄒家成指，發起聲明是因為不可以讓泛民主派單方面撕毀約章，他又在社交平台發文說要宣揚香港民族主義，跟殖民者設計的議會制度「攬炒」到底。

初選案審訊預計需時90日，下周一正式傳召證人，預料區諾軒是首名控方證人。