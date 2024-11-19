47人初選案｜鄧炳強指判刑反映嚴重性 將就個別刑期考慮上訴

民主派47人初選案，45名被告今早(19日)在西九龍裁判法院判刑，其中戴耀廷被判囚10年最重，其餘最輕判囚50個月。保安局局長鄧炳強下午見記者時指，判刑已反映罪行嚴重性，向社會表達不會姑息任何危害國安罪行，必須予以嚴懲。當局會研究個別人士刑期，考慮是否提出上訴。
以民主自由誤導市民 實為自己政治前途鋪路
鄧炳強表示，有關人士以街頭手段，令香港社會和市民受無窮傷害和苦難，指有關定罪人，為求達到政治目的，不理香港市民死活，最終目的是破壞基本法，煽惑他人反對政府，企圖癱瘓政府。戴耀廷提出的攬炒十步曲更有「有革命的主張」，以民主自由旗號誤導市民「35+」是合法，實際為自己政治前途鋪路。
只要有證據 亦會檢控涂謹申及鄺俊宇等8人
鄧炳強又指目前國安風險仍存在，包括外部勢力、激進分子及潛逃海外人士，2019年後的本地恐怖主義有地下化趨勢。另外，律政司已就早前脫罪的劉偉聰，展開上訴程序。除非案件有時效性，否則只要有證據亦會檢控因同案被捕，但無起訴涂謹申及鄺俊宇等8人。
在北京，外交部發言人林劍回應有關提問時表示，香港是法治的社會，有法必依、違法必究，是基本原則，任何人都不能打著民主的旗號從事違法活動，並企圖逃脫法律制裁。他批評個別西方國家一面無視其本國通過有關司法程序，維護自身國家安全的事實，一面無端指責香港法院公正實施《香港國安法》，這種行徑是嚴重褻瀆和踐踏法治精神。林劍重申中央政府堅定支持香港特區維護國家安全，依法懲治各類危害國家安全的活動，堅決反對個別西方國家藉有關司法個案，干涉中國內政，抹黑和破壞香港法治。