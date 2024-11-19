47人初選案｜45名被告判刑　戴耀廷最重囚10年　其次鄒家成囚7年9個月　何桂藍囚7年　黃之鋒囚4年8個月(更新)

民主派47人初選案，45名「串謀顛覆國家政權」罪成的被告，今早(19日)在西九龍裁判法院(暫代高院)判刑。此案為本港首宗「顛覆國家政權罪」的案件。

D12 岑子杰，37歲，認罪，判囚4年3個月 D13 毛孟靜，67歲，認罪，判囚4年2個月 D14 何啟明，35歲，不認罪，判囚6年7個月 D15 馮達浚，28歲，認罪，判囚4年5個月 D16 劉偉聰，56歲，脫罪 D17 黃碧雲，64歲，不認罪，判囚6年6個月 D18 劉澤鋒，27歲，認罪，判囚4年5個月 D19 黃之鋒，28歲，認罪，判囚4年8個月 D20 譚文豪，48歲，認罪，判囚4年2個月 D21 李嘉達，32歲，認罪，判囚4年3個月 D22 譚得志(快必)，52歲，認罪，判囚4年5個月 D23 胡志偉，61歲，認罪，判囚4年5個月 D24 施德來，41歲，不認罪，判囚6年7個月

D5吳政亨，42歲，不認罪，判囚7年3個月 D6袁嘉蔚，30歲，認罪，判囚4年3個月 D7梁晃維，26歲，認罪，判囚4年11個月 D8鄭達鴻，35歲，不認罪，判囚6年6個月 D9徐子見，56歲，認罪，判囚4年2個月 D10楊雪盈，37歲，不認罪，判囚6年6個月 D11彭卓棋，29歲，不認罪，判囚6年6個月

D25 朱凱廸，47歲，認罪，判囚4年5個月 D26 張可森，30歲，認罪，判囚4年11個月 D27 黃子悅，26歲，認罪，判囚4年5個月 D28 伍健偉，28歲，認罪，判囚5年7個月 D29 尹兆堅，54歲，認罪，判囚4年8個月 D30 郭家麒，62歲，認罪，判囚4年2個月 D31 吳敏兒，53歲，認罪，判囚4年5個月 D32 譚凱邦，43歲，認罪，判囚4年3個月 D33 何桂藍，33歲，不認罪，判囚7年 D34 劉頴匡，30歲，認罪，判囚4年5個月 D35 楊岳橋，42歲，認罪，判囚5年1個月 D36 陳志全(慢必)，51歲，不認罪，判囚6年6個月

D37 鄒家成，27歲，不認罪，判囚7年9個月 D38 林卓廷，47歲，不認罪，判囚6年9個月 D39 范國威，57歲，認罪，判囚4年2個月 D40 呂智恆，41歲，認罪，判囚4年3個月 D41 梁國雄(長毛)，67歲，不認罪，判囚6年9個月 D42 林景楠，35歲，認罪，轉證人，判囚5年2個月 D43 柯耀林，52歲，不認罪，判囚6年7個月

判詞指D1至D4為「首要分子」 鄒家成發起「墨落無悔」判刑第二重

判詞指，D1至D4均為首要分子，考慮到4人認罪，戴耀廷判監10年，區諾軒、趙家賢及鍾錦麟轉做證人，對法律無知，刑期為6年1個月至7年。至於其餘被告，則全是初選候選人，裁定是積極參加者，在謀劃中不可或缺，指沒有他們的參與，謀劃根本不能展開。

判詞還提到，其中梁晃維、張可森及鄒家成發起「墨落無悔」聲明，比其他初選案的候選人更加積極，兩人判監4年11個月，鄒家成判監7年9個月，是45名被告之中，判刑第二重的判告，僅次戴耀廷。