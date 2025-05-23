6.15起發「電子牛肉乾」初期雙軌並行 同日推平台及App收罰款 「#」字頭短訊防偽冒

警方目前沿用實體紙本向違例駕駛者發出俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書。警方宣布，將於下月15日起以電子方式，包括短訊和電郵，發出違例泊車和違例行車的定額罰款通知書；並於同日推出「電子交通告票平台」網站和流動應用程式，供駕駛者查閱和繳交罰款。措施實施初期會「雙軌並行」，即同時發出電子和紙本告票。警方表示，暫未有為過渡期設限期，會視乎市民的接受程度，強調會做足夠宣傳；又提醒所有發出的短訊會有「#」字開頭，亦不會有超連結，提醒市民慎防詐騙短訊。

運輸署自去年11月18日開始向車主、駕駛執照和相關牌證持牌人收集已核實的流動電話號碼或電郵地址。警方表示，將於下月15日起透過已核實的電子聯絡方式，向違例者發出電子交通告票，若駕駛人士違例，將會透過已登記的電子方式收到警方發出的電子告票。 警方交通總部交通管理及違例檢控科(交通管理組)警司聶凱鵾表示，計劃推出初期，會實施「雙軌並行」的過渡安排，同時提供電子和紙本告票，讓市民有適應期。他提醒，違例者只要利用其中一張告票繳交罰款即可，避免重複繳款。 此外，警方同時亦更新了實體告票上的格式和排位等。例如電子繳款碼、條形碼等資訊的位置移至告票中間；又將新增的繳款方式列於實體告票的背頁。

6.15起發「電子牛肉乾」初期雙軌並行 同日推平台及App收罰款 「#」字頭短訊防偽冒

「電子交通告票平台」新增繳款方式 除發出電子告票外，警方亦會於同日推出「電子交通告票平台」的網站和流動應用程式，告票資料會上傳至平台，市民可透過平台查閱交通告票，並透過平台繳交罰款。在「非登入」的情況下，市民可在平台首頁點選「核實／繳付」，輸入告票通知書編號和違例的車牌號碼後，即可透過平台繳款。在「登入」的情況下，市民可查閱過往繳款紀錄、告票狀況等。 短訊以「#」字開頭 不附超連結 現時釣魚騙案十分猖獗，聶凱鵾表示，電子交通告票的短訊會以「#」字開頭，即「已登記的短訊發送人名稱」發出，而短訊內不會有任何超連結；若市民收到非以「#」字頭發出的短訊，則必定是偽冒，亦不應該點擊偽冒短訊裡的超連結。此外，他亦提醒，「電子交通告票平台」網站的網址域名結尾為「.gov.hk」。 聶凱鵾表示，推出電子告票後，警方可更清楚了解哪一區的違例情況更嚴重，從而針對性執法，故相信措施推出後，可有效減少市民違規的情況；又相信節省人手後，可增加執法效率。就已核實電子聯絡方式的人數方面，聶凱鵾指，登記車主方面，約62%人士已核實，即大概40萬；就駕駛執照持有人方面，僅24%人士已核實，約64萬。他表示，會視實際情況，與運輸署合作，加強宣傳。 費用方面，資訊系統部資訊應用科(通用網絡系統組)署理高級系統經理侯慶添透露，整個系統的研發約用了3.55億元，包括系統開發、購買設備和開發雲端系統等。