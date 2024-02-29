7人大坑餐廳進食生蠔疑食物中毒 與銅鑼灣瀛豐放題屬同供應商

位於大坑的「Tipsy Restaurant & Bar」疑爆食物中毒。

衞生防護中心今日(29日)正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及七人，他們均曾光顧位於大坑的「Tipsy Restaurant & Bar」，並進食生蠔。食安中心經調查後，發現涉及上述食物中毒個案的生蠔，與早前銅鑼灣瀛豐放題料理專門店懷疑進食生蠔後食物中毒的人士所進食的，屬同一供應商，中心已即時指示業界暫停進口及在港出售相關生蠔。



首宗個案涉及3名年齡30歲的女子。她們本月24日於大坑「Tipsy Restaurant & Bar」晚膳，約8至26小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐。另一宗個案涉及1男3女，年齡介乎25至27歲。他們本月25日於同一間餐廳晚膳，約5至39小時後出現類似病徵。其中3名受影響人士已求醫，當中1人需入院，經治療後已出院。全部病人情況穩定。