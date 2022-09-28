7西醫涉濫發逾2萬「免針紙」10.12無效 市民使用假文書涉刑事

連日有西醫因涉濫發「免針紙」被捕，部分涉款更以千萬計。特首李家超昨早出席行政會議前更批評，部分市民不遵守防疫要求，若多人持續不守規矩會令防疫措施難以放寬，直斥社會上出現約2.5萬張「假免針紙」，是非常失德的行為。同日再有一名醫生涉案被捕，當局隨後公開至今7名涉濫發免針紙醫生名單，並宣布他們所發的免針紙於下月12日起將被視為無效，及提醒若市民被發現使用無效或虛假的醫學豁免證明書，將轉交執法部門跟進。
本港實施「疫苗通行證」計劃逾半年，政府指截至昨日，共有7名私家醫生涉嫌濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。最新一名涉案醫生為65歲西醫傅元龍，昨於荔枝角道一間診所被捕。警方稱，該診所醫生懷疑未有根據相關指引，在未向病人診症或檢視病歷紀錄的情況下，發出新冠疫苗接種醫學豁免證明書，而初步調查顯示，涉案醫生於2月至5月共發出超過3,196張相關豁免證明書，每張索價3,000至5,000元不等。警方亦檢走一批病人紀錄、一部電腦及約5.6萬元現金。警方指案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。
7涉案醫生發「免針紙」佔總量逾半
醫務衛生局昨午指，7名涉案醫生發出的免針紙，有2萬多張目前仍在有效期內，佔現時所有仍有效的免針紙逾半。政府表示，有合理理由懷疑該7名被捕私家醫生未有恰當遵從衛生署指引便發出免針紙，因此不會再接納，宣布相關免針紙下月12日起將被視為無效。持有相關免針紙的市民，可按需要諮詢其他醫生，並申領一份新免針紙。
當局同時披露7名涉案醫生的姓名、專業註冊編號及診所地址，7人分別為戴港盛、蔡淑梅、傅元龍、王秉亮、殷錦新、陳凱旭及林定儀。據悉，其中於上周四(22日)在東涌寓所被捕的天水圍診所51歲西醫林定儀，其父親是曾因「公職人員行為失當」罪入獄、現年79歲的港大醫學院前院長林兆鑫，對於兩父女先後捲入官非，醫學界議論紛紛。