7西醫涉濫發逾2萬「免針紙」10.12無效 市民使用假文書涉刑事

連日有西醫因涉濫發「免針紙」被捕，部分涉款更以千萬計。特首李家超昨早出席行政會議前更批評，部分市民不遵守防疫要求，若多人持續不守規矩會令防疫措施難以放寬，直斥社會上出現約2.5萬張「假免針紙」，是非常失德的行為。同日再有一名醫生涉案被捕，當局隨後公開至今7名涉濫發免針紙醫生名單，並宣布他們所發的免針紙於下月12日起將被視為無效，及提醒若市民被發現使用無效或虛假的醫學豁免證明書，將轉交執法部門跟進。

本港實施「疫苗通行證」計劃逾半年，政府指截至昨日，共有7名私家醫生涉嫌濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。最新一名涉案醫生為65歲西醫傅元龍，昨於荔枝角道一間診所被捕。警方稱，該診所醫生懷疑未有根據相關指引，在未向病人診症或檢視病歷紀錄的情況下，發出新冠疫苗接種醫學豁免證明書，而初步調查顯示，涉案醫生於2月至5月共發出超過3,196張相關豁免證明書，每張索價3,000至5,000元不等。警方亦檢走一批病人紀錄、一部電腦及約5.6萬元現金。警方指案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。