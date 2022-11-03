8號波無阻峰會 李家超：香港最壞情況已過 籲投資者把握先機

港府視為展現本港「復常」重頭戲之一的「國際金融領袖投資峰會」，昨在8號風球下舉行。行政長官李家超在會上向與會者大派「定心丸」，強調香港是世界上唯一匯聚全球和中國優勢的城市，指香港最壞的情況已過，機遇、時機盡在香港，呼籲「要把握先機，莫追落後」(Go for it. Get in front, not behind.)。日前趕返香港出席峰會的財政司長陳茂波，前日核酸檢測被評屬「康復個案」，昨除口罩現身演講，指香港會善用「超級聯繫人」的角色，並多管齊下促進金融科技發展。金管局總裁余偉文預告有意在明年藉金管局30周年再辦峰會。 攝：李睿哲

由金管局主辦的「國際金融領袖投資峰會」昨日在中環四季酒店內舉行，台上的講者及台下大部分與會者均沒有佩戴口罩。特首李家超在主題演講上形容今次峰會是「香港重返舞台峰會」，強調香港是世界上唯一匯聚全球和中國優勢的城市，是內地與世界各地之間無可替代的連繫平台。而香港擁有人才、基礎設施和技術，可助內地企業和資金走向海外，同時把國際企業和資金引入區內。 他表示，現時全球都面對不明朗時期，3年的疫情影響了經濟和生活，地緣政治動盪，加上通脹等因素，令經濟面對好多困難。但他指，香港過去經歷的動盪時期已經過去，社會已經復常，未來會更美好，強調機遇和時機盡在香港，呼籲大家把握先機，莫追落後。

陳茂波：續在綠色金融持續發展 上周出訪期間確診的財政司長陳茂波，前日返港後接受核酸檢測結果被評「康復個案」，毋須隔離，並可親身參與峰會，但不會參與宴會活動。陳茂波昨於峰會會場與台下賓客握手和交談時均有佩戴口罩，到台上演講時則除下口罩。他指，受惠於與內地和世界的獨特聯繫，香港作為國際金融中心的潛力和機遇無限，相信在集資平台、人民幣國際化角色、互聯互通計劃、資產和財富管理、風險中心和企業資金管理等領域都脫穎而出。 他又指，香港去年發行的綠色債券及綠色貸款金額逾560億美元，較前年多4倍，且加強市民對綠色金融的認識，強調香港會繼續在綠色金融方面持續發展，目標在2050年達致「碳中和」，並令香港成為服務內地、區域和世界綠色轉型的綠色可持續金融中心。 他亦提到，5年前在港的金融科技公司不超過180間，現已增至逾800間來自內地、法國、以色列、英國等的公司。他強調會多管齊下促進金融科技發展，為本港虛擬資產行業的可持續和負責任地發展提供便利環境。