8號波無阻峰會 李家超：香港最壞情況已過 籲投資者把握先機

港府視為展現本港「復常」重頭戲之一的「國際金融領袖投資峰會」,昨在8號風球下舉行。行政長官李家超在會上向與會者大派「定心丸」,強調香港是世界上唯一匯聚全球和中國優勢的城市,指香港最壞的情況已過,機遇、時機盡在香港,呼籲「要把握先機,莫追落後」(Go for it. Get in front, not behind.)。日前趕返香港出席峰會的財政司長陳茂波,前日核酸檢測被評屬「康復個案」,昨除口罩現身演講,指香港會善用「超級聯繫人」的角色,並多管齊下促進金融科技發展。金管局總裁余偉文預告有意在明年藉金管局30周年再辦峰會。

攝:李睿哲