am專訪｜屯門隱世小學步行籌款　15歲女走近300公里只為一個字

屯門山邊鬧中帶靜的一隅，在新墟井頭上村拾級而上，建有一座隱世小學。這裡的學生求學不是求分數，教師亦不聚焦功課中答案的對錯。孩子可以穿著舒適的便服，邊翻筋斗邊上課，一派逍遙，這就是屯門「鄉師自然學校」。 15年過去了，學校依然堅持這條最難行的教育路。日前，校長15歲女兒「太陽鳥」更在短短15天，馬拉松式翻山越嶺走了298公里，為鄉師自然學校百萬步行籌款。而苦苦堅持背後，只為簡單一個字。 採訪：專題組／攝影：蘇文傑、林俊源 「一字既之曰，『窮』呀！」吃著午餐便當，說得毫不扭捏的，正是一頭短髮、十分爽朗的海龜老師。鄉師自然學校在2007年成立，15年來，每年頂著約500萬元的營運開支，孕育了一所不只依賴教科書、考試、功課、獎罰來教學的自然小學。

入學需改「自然名」 模糊師生階級觀念 一入學，每個學生都要入鄉隨俗，為自己改個「自然名」，由較常見的草蜢、食人魚、小蝴蝶，到聞所未聞的腔棘魚都有。校長海星(葉頌昇)認為，自然名能讓學生用新身份投身大自然，與自然更親近。而且彼此直呼其名，還可以模糊師生間的階級觀念，令彼此關係更平等。 從2007年走到今天，自校遇上移民潮，碰到禮堂緊急修繕工程。資金短缺下，便索性發起百萬步行籌款，望為自校籌得100萬元，重修校園以及為貧苦學生提供助學金。而為期15天共298公里的步行籌款，本來由海星校長以及女兒太陽鳥一同進行。豈料在舉行前夕，校長卻因病未能同行。

不過，女兒「太陽鳥」不以為然，未有退縮，拍拍心口豪言即使自己一個，亦要如期進行。一眾老師及善心人當然「捨命陪君子」，接力結伴同行。12月18日，她終於走遍香港四大山徑，回到自校，到達了終點。簇擁而上的是一眾好友以及老師。說多不多，說少不少的100萬元，憑著一個少女徒步籌款，便真的輕易籌到了嗎？ 籌得款項僅達目標十分之一 孩子的世界總是單純而美好，但現實卻是，籌款最終只達目標的十分之一。海龜及原野兩位老師指，在香港要容得下「愉快校園生活」的地方，的確殊不容易。事實上，自校在課堂上，比起教授艱深的生字或知識，更著重的是孩子讀得是否快樂。海龜老師指，過往有特殊學習需要(SEN)的學童，每日需要服藥才能「坐定定」在主流小學上課。但轉校到這裡之後，孩子卻可以自由自在發展，重新愛上校園生活。