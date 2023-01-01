am專訪｜屯門隱世小學步行籌款　15歲女走近300公里只為一個字

屯門山邊鬧中帶靜的一隅，在新墟井頭上村拾級而上，建有一座隱世小學。這裡的學生求學不是求分數，教師亦不聚焦功課中答案的對錯。孩子可以穿著舒適的便服，邊翻筋斗邊上課，一派逍遙，這就是屯門「鄉師自然學校」。 15年過去了，學校依然堅持這條最難行的教育路。日前，校長15歲女兒「太陽鳥」更在短短15天，馬拉松式翻山越嶺走了298公里，為鄉師自然學校百萬步行籌款。而苦苦堅持背後，只為簡單一個字。
採訪：專題組／攝影：蘇文傑、林俊源
「一字既之曰，『窮』呀！」吃著午餐便當，說得毫不扭捏的，正是一頭短髮、十分爽朗的海龜老師。鄉師自然學校在2007年成立，15年來，每年頂著約500萬元的營運開支，孕育了一所不只依賴教科書、考試、功課、獎罰來教學的自然小學。
入學需改「自然名」模糊師生階級觀念
一入學，每個學生都要入鄉隨俗，為自己改個「自然名」，由較常見的草蜢、食人魚、小蝴蝶，到聞所未聞的腔棘魚都有。校長海星(葉頌昇)認為，自然名能讓學生用新身份投身大自然，與自然更親近。而且彼此直呼其名，還可以模糊師生間的階級觀念，令彼此關係更平等。
從2007年走到今天，自校遇上移民潮，碰到禮堂緊急修繕工程。資金短缺下，便索性發起百萬步行籌款，望為自校籌得100萬元，重修校園以及為貧苦學生提供助學金。而為期15天共298公里的步行籌款，本來由海星校長以及女兒太陽鳥一同進行。豈料在舉行前夕，校長卻因病未能同行。
不過，女兒「太陽鳥」不以為然，未有退縮，拍拍心口豪言即使自己一個，亦要如期進行。一眾老師及善心人當然「捨命陪君子」，接力結伴同行。12月18日，她終於走遍香港四大山徑，回到自校，到達了終點。簇擁而上的是一眾好友以及老師。說多不多，說少不少的100萬元，憑著一個少女徒步籌款，便真的輕易籌到了嗎？
籌得款項僅達目標十分之一
孩子的世界總是單純而美好，但現實卻是，籌款最終只達目標的十分之一。海龜及原野兩位老師指，在香港要容得下「愉快校園生活」的地方，的確殊不容易。事實上，自校在課堂上，比起教授艱深的生字或知識，更著重的是孩子讀得是否快樂。海龜老師指，過往有特殊學習需要(SEN)的學童，每日需要服藥才能「坐定定」在主流小學上課。但轉校到這裡之後，孩子卻可以自由自在發展，重新愛上校園生活。
「求學真的不是求分數？」溫柔的原野老師細想了片刻，回答：「更正確的是，求學不是求對錯。」她解釋指，教育本質本來就不是追求學生回答正確而標準的答案，而是建立他們獨立思考，勇於嘗試的求學心態。而為培養學生思考及追求平等公義的概念，如當學生之間發生衝突，他們可以「入稟生活法庭」，提交由學生一人一票投選、師生共同組成的法官團進行裁決，定奪誰是誰非。
但獨立思考是一面雙面刃，可以令孩子發掘更多可能，但同時亦會令他們更容易挑戰權威。「為甚麼我要安靜上課？」、「為甚麼我要學會這個？」、「為甚麼要遵守你定下的規則？」海龜老師形容，上課尤如面對一群甩繩馬騮，笑言「日日都教到懷疑人生。」但她仍珍惜學生可以有空間自由發展，從而建構豐富的內在的價值。她認為，內在完整的人格建立遠比考試默書100分，可以支撐他們走更漫長的路。
薪酬遜主流學校 老師留低因「值得」
但事實上，目前校內老師薪酬只有主流學校老師的六成，海星校長知道「有情不能飲水飽」，希望可以有較充裕的資金，改善薪酬待遇，而老師們也笑言：「最好可以加吓人工。」人工欠理想，為何還會選擇留下來？海龜老師認真而簡短答道：「因為值得。」原來，比起賺錢，有些人仍然會堅持認為，追求某些東西更為重要，譬如正直、譬如善良、譬如平等及公義。