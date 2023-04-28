am專題｜銅鑼灣登龍街食肆違規「擴建」　天井設帳篷座位吸客違持牌條件

隨著經濟復常，不少商戶為求增加生意額而各出奇謀。本報記者日前巡查發現，位於遊客區的銅鑼灣，有知名燒味店違規於天井「擴建」近300平方呎位置，並架設支架天花頂承托，當作食肆一部分；而在大埔六鄉新村近同秀坊及同茂坊一帶，更有逾廿間商舖被揭將天井位置僭建舖位，甚至在上方增設閣樓出租，即使屋宇署10年間多次發出清拆令，不少商戶卻未遵從。
採訪：專題組
位於遊客旺區的銅鑼灣登龍街食肆林立，競爭相當激烈。本報日前接獲讀者報料，指一家知名燒味店「內有乾坤」，食肆內的天井位置約有300平方呎，頂部設有大型帳篷及架設支架天花頂承托，天井內放有5大張餐桌、約20個位置供食客用餐。而相關位置亦放有雜物櫃、外賣餐盒及收銀機等物品，內裡亦有木板及假草作裝飾，並用射燈照射。
女店員親解開位入客原因
本報記者翻查資料，Google Map於2021年11月所存檔的街道圖，顯示相關食肆的天井位置，未有任何構築物，惟記者日前到相關後巷視察，該位置則搭有大型天花板。而相關食肆另一個約100平方呎的天井位置，疑同樣違法搭建鐵皮作天花板頂，闢作廚房之用。當中，有沒有佩戴口罩的職員，以流動餐桌作切肉枱，處理生肉；其身後更有大膠籃及廚具等用品，部分掛在生銹水管的牆上，部分則散落一地，衛生情況有欠理想。記者以食客身份向落單的女店員查詢餐廳「擴建」的原因，該名女店員壓低聲線表示：「依家多咗內地客返嚟嘛，老細想做多啲生意，咪開多咗個位入客囉。」
食環署：違持牌條件 屋宇署：去年曾發清拆令
食環署表示，署方派員巡查銅鑼灣登龍街相關食肆，發現其處所後巷實為天井，屬該處所的持牌範圍。有關天井被用作設置座位，涉嫌違反相關持牌條件，食環署人員遂即時向持牌人發出口頭警告。另外，處所天井位置的懷疑違規構築物，食環署已轉介屋宇署跟進。
屋宇署回覆則指，根據記錄，署方曾於2022年8月根據《建築物條例》向銅鑼灣登龍街業主發出清拆令，著令其清拆位於上址庭院、橫巷及後巷的僭建物。有關業主其後提出上訴，個案現正由上訴審裁小組處理。署方會待上訴審裁小組作出裁決後，按裁決結果跟進個案。
大埔天井集體「無中生有」
天井僭建舖位，屋宇署會發出勸喻信或清拆令，要求商戶在限期內糾正。惟大埔六鄉新村近同秀坊及同茂坊一帶，超過廿間商舖卻公然集體在天井位置「無中生有」，僭建出各種舖位。本報巡查時發現，有天井更以鐵皮作天花頂，疑似僭建用作遊戲機中心；更誇張的是，有天井更疑僭建成儲放石油氣的石油氣倉，一旦發生火災，附近民居安全堪憂。
區議員稱過去十多年情況未有改善
儘管不少商戶收到執法部門的勸喻信或清拆令，但一於懶理選擇無視。差估署資料顯示，本港最新舖租回報率為百分之2.7，惟據業內人士估計，僭建一間商舖，回報率可以提升至百分之4左右，成為不少業主「側側膊」挺而走險的主因。有大埔區區議員亦透露，曾收到不少街坊投訴，指相關一帶僭建十分嚴重，過去十多年情況未有大改善，「過去10年其實屋宇署一路已經有跟進，但商戶反應好大，可能係咁，所以無迫切性就咁不了了之。」屋宇署正了解相關事件。