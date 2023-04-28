am專題｜銅鑼灣登龍街食肆違規「擴建」　天井設帳篷座位吸客違持牌條件

隨著經濟復常，不少商戶為求增加生意額而各出奇謀。本報記者日前巡查發現，位於遊客區的銅鑼灣，有知名燒味店違規於天井「擴建」近300平方呎位置，並架設支架天花頂承托，當作食肆一部分；而在大埔六鄉新村近同秀坊及同茂坊一帶，更有逾廿間商舖被揭將天井位置僭建舖位，甚至在上方增設閣樓出租，即使屋宇署10年間多次發出清拆令，不少商戶卻未遵從。 採訪：專題組 位於遊客旺區的銅鑼灣登龍街食肆林立，競爭相當激烈。本報日前接獲讀者報料，指一家知名燒味店「內有乾坤」，食肆內的天井位置約有300平方呎，頂部設有大型帳篷及架設支架天花頂承托，天井內放有5大張餐桌、約20個位置供食客用餐。而相關位置亦放有雜物櫃、外賣餐盒及收銀機等物品，內裡亦有木板及假草作裝飾，並用射燈照射。

女店員親解開位入客原因 本報記者翻查資料，Google Map於2021年11月所存檔的街道圖，顯示相關食肆的天井位置，未有任何構築物，惟記者日前到相關後巷視察，該位置則搭有大型天花板。而相關食肆另一個約100平方呎的天井位置，疑同樣違法搭建鐵皮作天花板頂，闢作廚房之用。當中，有沒有佩戴口罩的職員，以流動餐桌作切肉枱，處理生肉；其身後更有大膠籃及廚具等用品，部分掛在生銹水管的牆上，部分則散落一地，衛生情況有欠理想。記者以食客身份向落單的女店員查詢餐廳「擴建」的原因，該名女店員壓低聲線表示：「依家多咗內地客返嚟嘛，老細想做多啲生意，咪開多咗個位入客囉。」

食環署：違持牌條件 屋宇署：去年曾發清拆令 食環署表示，署方派員巡查銅鑼灣登龍街相關食肆，發現其處所後巷實為天井，屬該處所的持牌範圍。有關天井被用作設置座位，涉嫌違反相關持牌條件，食環署人員遂即時向持牌人發出口頭警告。另外，處所天井位置的懷疑違規構築物，食環署已轉介屋宇署跟進。 屋宇署回覆則指，根據記錄，署方曾於2022年8月根據《建築物條例》向銅鑼灣登龍街業主發出清拆令，著令其清拆位於上址庭院、橫巷及後巷的僭建物。有關業主其後提出上訴，個案現正由上訴審裁小組處理。署方會待上訴審裁小組作出裁決後，按裁決結果跟進個案。