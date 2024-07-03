am專題｜首5月公司註冊解散比例1.13按年大跌 李兆波提醒須研結業公司規模類型

特首李家超早前指本地公司「10間結業，16間開業」。公司註冊處資料顯示，今年首5月累計有55,304間公司新註冊和有48,975間公司解散，公司註冊與解散比例為1.13比1，遠低於去年全年的1.41比1，亦低於前年的1.18比1。經濟學者李兆波認為，解讀公司註冊和解散比例的意思不大，政府應了解結業公司的類型、規模和歷史。

李兆波

有指香港「吉舖」處處，特首李家超早前受訪時以本地公司「10間結業，16間開業」回應，形容開業的公司較倒閉的為多，又指從數據反映，市場上有行業開始轉型，有一些商戶以新嘗試、新方法加入市場。行政長官辦公室亦於日前回覆《集誌社》指公司註冊處數字顯示，今年4月分別有12,526間公司新註冊和7,378間公司解散，比例為1.697比1。但參考公司註冊處資料，今年5月有關比例已大幅收窄至1.01比1。翻查公司註冊處資料，今年首5個月累計有55,304間公司註冊，有48,975間公司解散，註冊與解散比例為1.13比1，遠低於去年全年的1.41比1，亦低於2022年的1.18比1。2019年本港發生反修例風波，當年有約12萬間公司新註冊，有14.6萬公司解散，相關比例為近年最低的0.85比1。本港其後步入新冠疫情，2020年和2021年的相關比例分別為1.08比1和0.89比1。

食肆牌照數目微升 公眾較關注零售及飲食市道，參考食環署資料，截至6月26日的普通食肆、小食食肆及水上食肆等食肆牌照數字為17,431個，較去年的17,185個和前年的16,916個均有微升。零售業方面，今年首5個月零售業銷貨總值達1,615億元，較去年同期跌約6%，而今年4月和5月份的銷貨價值分別為296億元和305億元，按年分別大跌14.7%及11.5%。

李兆波冀官員解畫 提供全面數據 對於新註冊公司與解散的比例較去年全年大跌，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，去年是疫後復常首年，較多公司註冊屬於正常，但解讀公司註冊解散的比例的意思不大，政府須了解結業的公司類型、規模、歷史，以及新公司註冊後多久會倒閉等，「係咪老字號、大牌子，新開公司一、兩個人都可以係一間」。他又指，理解港府面對不利評論，官員希望透過數據解釋，但單靠某一項數據演繹便容易流於片面，舉例有官員指本地銀行存款上升，表示有資金「淨流入」，但實際上是利息高。他又指，若想側面了解店舖經營資料，商舖用電量是非常可靠的數據，但本地用電資料由電力公司所有，不是公開數字。