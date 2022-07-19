DSE放榜2022｜三渠道發放成績  一文睇清放榜三寶＋物資Checklist

2022年香港中學文憑試(HKDSE)下周三(20日)放榜，考評局公布DSE放榜安排及流程，學校考生可按其所屬學校的安排領取成績通知書；而自修生成績通知書則會以平郵方式寄出，考生亦可於當日早上7時起在網上查閱成績，考評局亦會於當日早上9時起，向已提供手機短訊（SMS）號碼的考生發出其DSE成績。
▼即睇放榜懶人包！
DSE放榜2022懶人包｜ 成績通知書領取方法
(i) 學校考生（包括日校及夜校考生）
各學校可於7月20日上午7時起派員到考評局灣仔辦事處／荃灣評核中心領取成績通知書，學校考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。
(ii) 自修生
成績通知書經郵遞寄發，預計考生於7月20日收到；如自修生於當天未收到成績通知書，可於7月21日上午8時30分至下午5時30分，親身前往考評局修頓中心辦事處櫃台（地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓）或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。
DSE放榜2022懶人包｜ 網上發放成績
自修生及夜校考生可獲提供網上查閱成績的服務。自修生可登入香港中學文憑考試網上服務的帳戶查閱成績；夜校考生則可透過網址查閱成績。登入密碼已於7月初郵寄予夜校考生。網上查閱成績服務將由7月20日早上7時起至8月31日（星期三）期間提供。
DSE放榜2022懶人包｜ 以手機短訊發放成績
除了成績通知書，考評局於今年繼續以手機短訊（SMS）發放成績，將於7月20日上午9時起，向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其文憑試成績的手機短訊。
DSE放榜2022懶人包｜ 惡劣天氣安排
若天文台在放榜當日早上5時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，則會延遲發放成績，若信號在下午1時前取消，則可在取消後兩至三小時後取得；若下午1時前仍維持，放榜日期會押後至翌日、即7月21日。
DSE放榜2022懶人包｜ 申請覆核成績
若考生對其成績存有懷疑，可考慮在成績發放後五日內（即7月20至25日期間）提出積分覆核及/或重閱答卷的申請。學校考生須透過學校遞交申請；自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請。學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵（學校考生亦會收到SMS提示），考生須於指定日期繳費。
DSE 2022放榜懶人包｜ 考生支援服務
公開考試資訊中心（電話：3638 8860）及考評局灣仔辦事處的服務櫃台，將於7月20日延長服務時間，開放時間由上午7時30分至下午5時30分，處理考生的申請及查詢。
另外，香港中華基督教青年會（YMCA）在放榜前後亦提供支援服務，分別舉辦「放榜前圍爐夜」及「放榜後支援」，與考生共度人生其中一個重要時刻。
YMCA明白應屆 DSE 考生在非常時期展開高中課程，及後更遇上世紀疫症，用心備試的同時，又要承受防疫的壓力。服務團隊除了包括專業心理輔導員及社工，還有一眾事前已經接受培訓的大學生及大專生義工，務求不但能夠提供專業支援服務，亦由作為過來人的師兄師姐提供切身的意見及經驗分享，令考生明白到你們並不孤單！
DSE放榜2022懶人包｜YMCA「放榜前圍爐夜」
日期： 2022年7月19日（放榜前夕）
時間： 晚上7:30-9:00
主持： 輔導組心理輔導員馬慶民先生、社工、大學生／大專生義工
內容： 情緒疏導、經驗分享，歡迎DSE考生留言或開聲提問
形式： Zoom（開放，可隨時加入）
會議連結：https://bit.ly/3bCpTV4
會議ID：860 4920 9599
密碼：211799
名額：120人
DSE放榜2022懶人包｜YMCA「放榜後支援」
日期：2022年7月20日至22日（星期三至五）
時間：早上10:00至下午5:00
內容：設WhatsApp專線接收DSE考生的查詢，YMCA收到訊息後，安排輔導員、社工、大學生／大專生義工以 WhatsApp或電話回覆
範疇：情緒支援、JUPAS 轉科查詢、升學就業出路資訊
WhatsApp專線：9191 6140／9877 8688
DSE放榜2022懶人包｜教育局推出「放榜三寶」
教育局特別製作「放榜三寶」，並上載至專頁網站，方便應屆中六學生為下一階段做好準備。由教育局製作的「放榜三寶」，「e導航」可供搜尋本地不同程度的課程資料，包括學士學位、副學位和毅進文憑課程；升學及就業地圖提供多元出路資訊和報讀院校的重要日程；放榜指南針臚列文憑試放榜相關的重要信息，如升學、多元出路和各支援服務的資訊。
DSE放榜2022懶人包｜專上學院叩門物資Checklist
學友社亦整理了一個物資Checklist，方便同學在放榜當日到專上院校叩門：
學術相關：
- 身份證等必備證件(正副本)
- 文憑試成績單(正副本多份)
- 專上院校有條件取錄通知書(如有)
- 高中成績表(正副本多張，謹記有家長簽署)
- 學生學習概覽(正副本多份)、比賽／活動證書，或列印聯招「比賽／活動的經驗及成就」部分(正副本多份)
- 推薦書(如有)(正副本多張)
- 學生證件照片(12張起，部分照片先貼上雙面膠紙)
其他物資：
- 學友社《出路指南2022》
- 手提電話／平板電腦(有足夠電量及帶備充電裝置)
- 文具(如：原子筆、記事簿、文件夾、膠水、萬字夾、塗改液)
- 足夠金額的八達通卡、輔幣(車資)
- 足夠現金及提款卡(報名費、膳食)
- 雨具／防曬衣物／扇／清水
- 合適衣著、髮式儀容
常見問題：
問：DSE 2022那一天發放成績？
答：2022年DSE將於7月20日發放成績...詳情
問：DSE 2022有哪些渠道發放成績？
答：3個渠道，分別是親身領取、網上查核及短訊通知...詳情
問：惡劣天氣安排有何安排？
答：放榜當日若早上5時或之前發出8號風球或黑色暴雨警告信號，會延遲發放成績...詳情
問：如何申請覆核成績？
答：可在成績發放後5日內提出 ...詳情