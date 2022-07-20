DSE放榜｜何文田迦密中學首誕狀元 其餘狀元來自英皇、皇仁、女拔萃、協恩、喇沙、培正、伊利沙伯中學 (持續更新)

DSE文憑試今日放榜，誕生8名狀元，包括4名超級狀元。其中，何文田迦密中學首誕文應試狀元，而其餘狀元分別來自英皇書院、皇仁書院、拔萃女書院、協恩中學、喇沙書院、伊利沙伯中學，以及培正中學。至於2男2女超級狀元則來自協恩中學、何文田迦密中學、伊利沙伯中學，以及培正中學。
超級狀元
- 何文田迦密中學：曾志鵬在今屆文憑試4個核心科、延伸數學、會計，經濟，物理，全部考獲5**。他對數學同金融有興趣，計劃報讀中文大學計量金融及風險管理。
- 伊利沙伯中學：謝承瑧在今屆文應試4個核心科、生物、化學、物理，以及延伸數學，全部考獲獲5**。他未來希望入讀中大環球醫學。
- 培正中學：焦采溢在今屆文憑試報考4個核心科、延伸數學、物理、生物及化學，全部考獲5**。她未來留港發展，並入讀港大醫學院。
- 協恩中學：周愷彤於今屆文憑試4個核心科、延伸數學、物理、生物及音樂，全部考獲5**，連同化學科取得5*，共奪得17粒星。她有意留港發展，並入讀中大醫學院。
狀元
- 喇沙書院：張殷碩在今屆文應試4個核心科以及生物、化學、物理中取得5**。他希望在港入讀醫科，但未選定哪間醫學院。
- 英皇書院：甘仲軒在今屆文憑試4個核心科、企業會計與財務概論(會計)、化學及經濟，全部考獲5**。他對香港有歸屬感，認為香港仍有其價值，有意升讀本地醫科留港發展。
- 拔萃女書院：冼家朗在今屆文憑試於4個核心科，以及化學、經濟和歷史，全部考獲5**。她對人文學科深感興趣，打算入讀英國劍橋大學的人文、社會及政治科學，但未有打算移民。
- 皇仁書院：麥顥邦