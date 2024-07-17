DSE放榜2024｜「暴動」青年奪5科22分佳績　冀讀建築做工程師回饋社會

「深仔」：對所犯過錯深感後悔 20歲化名「深仔」的沙咀懲教所應屆考生，考獲5科最高共22分的成績，他因為「暴動罪」於去年被判入懲教所，入獄前正修讀專上課程。「深仔」指對自己所犯的過錯感到非常後悔，在院所長官和老師的鼓勵下，決定再考文憑試，希望考取更好的成績。「深仔」近期已經獲釋獲，希望能修讀建築或建造工程學士學位課程，將來成為建築師或工程師，回饋社會。