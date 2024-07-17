DSE放榜2024｜「暴動」青年奪5科22分佳績　冀讀建築做工程師回饋社會

中學文憑試(DSE)2024今(17日)放榜，青少年在囚人士在今年考試中取得滿意成績。懲教署有14名來自沙咀懲教所、壁屋懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士報考，當中有4名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求，其中一名沙咀懲教所考生，考獲5科最高共22分及在公民與社會發展科達標的成績，當中分別在經濟科及物理科取得5的佳績。
DSE放榜2024｜喇沙超級狀元鍾栢綸擬入讀倫敦帝國學院 英華女學校超級狀元劉翯悠心儀港大醫科 (持續更新)
「深仔」：對所犯過錯深感後悔
20歲化名「深仔」的沙咀懲教所應屆考生，考獲5科最高共22分的成績，他因為「暴動罪」於去年被判入懲教所，入獄前正修讀專上課程。「深仔」指對自己所犯的過錯感到非常後悔，在院所長官和老師的鼓勵下，決定再考文憑試，希望考取更好的成績。「深仔」近期已經獲釋獲，希望能修讀建築或建造工程學士學位課程，將來成為建築師或工程師，回饋社會。
沙咀懲教所監督陳文益指，青少年在囚人士參與文憑試並不容易，高興看到學員在過程中努力不懈，表現出決心和毅力，以正面態度克服學習的困難。他勉勵學員要繼續以積極和正面的心態，迎接未來的挑戰，署方會協助青少年在囚人士報考文憑試，讓他們培養良好品格及考取認可的學歷，以增加他們在獲釋後受聘的機會，為重投社會作好準備。