DSE 2024｜放榜日會打風？天文台：一電腦模式料南海或現較強熱帶氣旋

DSE文憑試放榜日會打風？天文台一電腦顯示南海或有較強的熱帶氣旋出現。(資料圖片)

中學文憑試(DSE)將於下周三(17日)放榜，惟天氣持續酷熱，天文台一連多日發出酷熱天氣警告。根據天文台最新的天氣預報顯示，副熱帶高壓脊南側的廣闊低壓槽在周末及下周將逐漸變得活躍，而低壓槽上亦可能有低壓區形成，甚至發展為熱帶氣旋。電腦模式預計，該廣闊低壓槽會在於下周中至後期影響南海北部及廣東沿岸，該區驟雨增多，但其發展仍然存在頗大變數。

天文台昨(12日)發表《「熱」鬧的南海》天氣隨筆，指最新衛星圖像顯示，目前南海中南部及菲律賓以東海域有兩組較明顯的對流雲團。預料南海中南部的對流雲團會在周末至下周初發展為一廣闊低壓區，並為南海中部帶來不穩定天氣。

但現時各個電腦模式對於該廣闊低壓區的強度變化仍未有共識，普遍認為該系統將維持一個偏弱的強度，但天文台指有個別模式預測低壓區可能會發展成熱帶氣旋。

不過隨著副熱帶高壓脊向西伸展，天文台認為即使廣闊低壓區有所發展，該系統受到副熱帶高壓脊的引導氣流影響將逐漸移向越南中部至北部灣一帶。華南沿岸驟雨的多少將取決於該低壓系統的實際路徑，如果其路徑較為偏西，廣東沿岸驟雨會較少，酷熱天氣會持續。

美國 電腦模式料南海或現 較強熱帶氣旋

此外，預料廣闊低壓槽會在下周中至後期繼續影響南海北部，廣東沿岸驟雨將會增多。天文台表示，現時電腦模式對於該廣闊低壓槽的演變仍有相當大的分歧。歐洲電腦模式及人工智能電腦模式「盤古」、「伏羲」預測該系統會維持廣闊低壓槽的形態，而美國電腦模式則預測南海會有一個較強的熱帶氣旋出現，天文台會繼續監測其最新發展。