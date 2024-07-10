DSE 2024｜放榜日期+流程+準備清單+成績覆核須知 全攻略一文睇！（am730製圖）

【7月10日更新】新增考評局發放成績安排 中學文憑試(DSE)2024年的放榜日期是7月17日，相信對考生來說是個重要時刻。然而，要順利入讀大學並非單單取決於考獲至少「332A」的成績，應對策略同樣重要。《am730》為你整理了重要日期、成績覆核流程、透過手機短訊(SMS)發放成績等最新、最全面的資訊，陪考生及家長度過人生中最重要的一次放榜。 ▼DSE 2024放榜懶人包▼

DSE 放榜2024｜重要日期 7 月12日上午9時：公佈「比賽/活動的經驗及成就」、及「校長推薦計劃」特別考慮的結果

7 月 17 日(星期三)：中學文憑試 DSE 放榜日期

7 月 18 至 20 日：申請人可於個別指定時段內修改課程選擇

7 月 22 日：申請成績覆核期限、就考試異常事件申請上訴覆核的截止日期

7 月下旬： 「內地高校招收文憑考試學生計劃」公布綠取結果

7 月 31 日：公布殘疾申請人特別考慮結果

8 月 7 日：公布聯招(JUPAS)正式遴選結果

8 月 8 日下午5時：獲聯招(JUPAS)正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期

8 月 14 日：公布成績覆核結果、發放就考試異常事件申請上訴覆核的結果

8 月 15 日：取得覆核成績的人可以遞交「要求重新考慮入學申請」

8 月22日上午9時： 公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果

8 月 22 日下午 5 時：獲取錄資格/較高次序的課程取錄資格的申請人需繳交留位費的最後限期

8 月 27 日上午 9 時：於 聯招(JUPAS)網上系統 公布補選結果

8 月 27 日下午5時：獲得補選取錄資格的申請人繳交留位費的最後期限

9 月中旬：考評局退回部分已繳付的覆核費用

9 月 23 日：發放就覆核成績程序申請上訴覆核的結果

10 月下旬或 11 月下旬：發放 試卷評分上訴覆核結果

DSE 放榜2024｜惡劣天氣安排(新增) 考評局指，若放榜當日有颱風或惡劣天氣等，有3個安排： 早上6時： 若天文台在放榜當日(7月17日)早上6時或之前發出8號風球或黑色暴雨警告信號，並正在生效，則會延遲發放成績 通知書、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務

下午1時或之前 ： 若信號在當日下午 1 時或之前取消，學校考生、 夜校考生及自修生 可在信號取消後兩至三小時後取得成績或 網上查閱考試成績

： 下午1時後： 若信號在當日下午 1 時後取消， 發放成績、網上查閱成績及以手機短訊(SMS)發放成績，均會延至翌日 7 月 18 日(星期四) 注意：若天文台在放榜當日(7月17日)發出紅色暴雨警告，即使教育局已宣布學校停課，考評局亦會如期發放成績。 DSE 放榜2024｜放榜前準備事項 預測自己文憑試成績，定出成績 「比預期好」、「與預期相乎」及「比預期差」的3個不同策略

做最好的準備，做最壞的打算，知道甚麼地方可以即刻「叩門」報讀課程，有埋路線準備

知道學校附近影印舖位置

影印好所有報讀課程時所需要用的文件，並將文件正本放好在文件夾內

準備好足夠的金錢在DSE放榜當日使用 DSE 放榜2024｜文憑試 成績計算方 法 DSE分數一般會按等級直接換算，即「1」=1分、「2」=2分、「3」=3分、「4」=4分、「5」=5分、「5*」=6分、「5**」=7分。惟經大學聯招JUPAS收生時，各大院校的計分方法或許有所差異。 夏天必備生存手冊：降溫/排毒/減肥/驅蚊攻略合集！

DSE 放榜2024｜放榜日 準備清單 DSE考生應該準備以下文件及物資，以便前往專上學院「叩門」報讀課程。由於有可能即場面試並獲錄取，考生緊記穿著合適衣著及保持整潔髮式儀容。 身份證文件正副本

文憑試成績單正副本

學生證件照片

高中成績表正副本 ( 需家長簽署 )

學生學習概覽 (SLP) 正副本

其他學習經歷( OLE) 正副本

比賽 / 活動證書

比賽 / 活動的經驗及成就 (OEA) 部分正副本

學校推薦書正副本 ( 如有 )

專上院校有條件取錄通知書 ( 如有 ) DSE｜奧運學霸何詩蓓7科考35分 歷年公開試邊個名人最高分？ DSE 放榜2024｜放榜所需物資 文具， 最低程度要帶 筆 ，最好帶同 記事簿、文件夾、膠水、萬字夾、塗改液。

足夠現金及提款卡，以作報名費或留位費之用

餘額充足的八達通

手提電話及充電裝置及充電線

雨具 / 防曬衣物 / 扇 / 清水

手提電話 / 平板電腦 消暑對策｜7個夏天散熱降溫貼士 解渴唔應該飲冰水？！

DSE 放榜2024｜ 成績覆核Appeal 考評局設成績覆核(Appeal)，讓對成績存疑，或較預期低的考生提供覆核成績的機會，確保考生能取得準確及可靠分數。考生最多可以覆核4科，而覆核分為「積分覆核」(Rechecking)和重閱試卷(Remarking)兩種： 積分覆核 若考生對 改卷員加減分數有懷疑，可以申請「積分覆校」，比如商科和理科都適宜用積分覆核方法。 重閱答卷 若考生對改卷員的改卷有懷疑，認為他評分不合理，可以申請「重閱答卷」。 雖然考卷都由至少兩位改卷員評改，但不同改卷員對同一題的評分可相差數分，有時足以影響試卷的成績。 DSE 放榜2024｜ 成績覆核申請期限 覆核甲類及乙類科目成績需在成績發放後的 5 日內提出

學校考生需經學校遞交申請，遞交覆核成績申請後，考生會收到一個 SMS 手機短訊提示繳費

自修生需經香港中學文憑考試網上服務直接向考評局遞交申請 孩童中暑該如何處理及急救？5步驟自救方法立即學！

DSE 放榜2024｜ 成績覆核 申請注意 考生可申請積分覆核及/或重閱答卷合共不超過4科(包括甲類、乙類及丙類科目)

考生就同一科目的一個或多於一個分部成績申請重閱答卷，只作一個科目計算

毎名考生只可提交一個覆核成績申請

覆核一份卷的科目費用約200元至超過1300元不等，視乎是學校學生或自修生。 DSE 放榜2024｜ 成績覆核成功或失敗結果 成功覆核 考評局會退回覆核費用，考生可重新排列 JUPAS 給院校重新考慮是否收錄。好處是即使學科收生滿額，只要覆核成功的考生攞到學科收生分數的成績或以上，學院便會取錄 。 覆 核失敗 覆核費用不會退回，不過 若 覆核成績後的 分數比原來低，一般不會降級。 有關更多的詳情，可以參考考評局網頁。

DSE 放榜2024｜ JUPAS 改選及補選 改選：文憑試成績公佈後，所有JUPAS申請人均可在7月18日至7月20日期間免費修改課程選擇一次，包括以新課程取代課程選擇名單上加或減不超過5項課程，或作學科調動更改，稱為JUPAS改選。考生應於今年6月26日上午9時起登入其「大學聯招辦法」帳戶查閱獲分配修改課程選擇的個人時段。 補選：若於正式遴選後仍有學額空缺，9間「大學聯招辦法」參與院校或SSSDP「資助計劃」院校將再次考慮是否給予未獲正式遴選取錄資格的考生已選報而又符合入學條件之課程取錄資格，稱為JUPAS補選。 DSE 放榜2024 ｜改選時間表 6 月 26 日：查閱獲分配修改課程選擇的個人時段

7 月 18 日至 7 月 20 日：根據獲分配修改課程選擇的個人時段修改及遞交課程選擇

8 月 15 日：按覆核成績修改或不修改課程選擇 DSE 放榜2024 ｜補選時間 表 8 月 7 日：公布正式遴選結果

8 月 8 日：獲正式遴選取錄資格申請人繳交院校留位費的截止日期

8 月 27 日：公布補選結果

8 月 27 日：獲補選取錄資格申請人繳交院校留位費的截止日期

DSE 放榜2024｜文憑試買卷 如果想要份試卷留念、或者想知道自己分部、題目得分，就可以向考評局買卷。若想買卷有以下方法： 網上申請 查閱資料要求表格 及 補充表格 須自行列印(可參考 考評局樣本 ) 親身遞交或郵寄 ( 表格 一 及 二 ) 填寫完表格，申請人帶埋申請表、身份證、考生編號的證明文件(成績表/準考證)去考評局以下辦事處辦理申請，或郵寄相關申請文件至下面地址： DSE 放榜 2024｜ 文憑試買卷途徑 學校考試及評核部地址 – 香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 12 樓

電話︰ 3628 8860

辦公時間

星期一至五上午 8 時 30 分至下午 5 時正

星期六上午 9 時至中午 12 時正

星期日及公眾假期休息 DSE 放榜2024｜ 索取試卷 選擇親身/授權到灣仔修頓中心考評局辦事處領 取 郵寄掛號 到你自己指定地 址 郵寄到郵政局自 取