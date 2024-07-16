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2024-07-16 17:03:14

DSE 2024｜港大4500萬元獎學金搶尖子　7科5**狀元可獲百萬元

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香港大學（資料圖片）

香港大學（資料圖片）

中大早前公佈新生獎學金加碼89%至3,590萬元，考獲7科或以上5**的狀元的總獎金可逾百萬元。面對中大「搶尖子」，香港大學亦緊接宣佈獎學金詳情，為今年入學的本地學生預留共逾4,500萬元獎學金，考獲7科5**的狀元可獲高達100萬元獎學金，涵蓋全額學費減免及海外學習獎學金，資助學生赴及世界頂尖大學交流學習，而合符成績要求的同學亦可獲5萬至50萬元獎學金。

大學搶人才競爭激烈，港大宣佈為2024年入學的本地學生預留了合共超過4,500萬元的入學獎學金，於文憑試考獲7科或以上5**的狀元和考獲6科5**的尖子，入讀港大時可分別獲頒可達100萬元或50萬元的獎學金，涵蓋全額學費減免及海外學習獎學金，資助學生赴及劍橋、牛津、耶魯等世界頂尖大學交流學習，同學亦會獲「明德學子」榮譽。

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5科5**可免全額學費

考獲5科5**的同學可獲全額學費減免（有條件按年續領），以每年學費42,100元計算，6年課程、5年課程及4年課程的學費分別最高可達252,600元、210,500元和168,400元。獲4科5**的同學可獲5萬元獎學金，而考獲3科或以下5**而文憑試成績符合港大入學要求的頂尖1%的同學，亦可獲5萬元獎學金。

港大指，港大一直提倡全人教育，在重視學生學術表現之時，亦透過不同的海外學習機會，例如港大法律學院與劍橋大學及牛津大學結盟，推行「訪問學生計劃 」，讓成績優秀的同學可於英國進行為期一年的學習。港大亦積極透過不同的入學計劃及多元獎學金，配合學生不同的發展需要，例如港大推出「 First in the School 」獎學金；亦有經學校按同學的特殊才能推薦入學的「 學校推薦直接錄取計劃 」 (SNDAS) ；以及為鼓勵取得傑出成就的精英運動員進行學業與運動雙軌發展的「頂尖運動員入學計劃」(TADAS)等。

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港大及中大入學獎學金金額

考生成績 港大獎學金 中大獎學金
7科或以上5** 約100萬元 約100萬元
6科5** 約50萬元 47.8萬元
5科5** 16.8萬元# 36.8萬元#
4科5** 5萬元 17.8萬元#
3科5** 5萬元^ 5.2萬元
2科5** 5萬元^ 2.2萬元
1科5** 5萬元^ 8,000元

#包括全額學費寬免，金額以4年制課程計算

^文憑試成績屬符合港大入學要求的頂尖1%

資料來源︰香港大學及中文大學