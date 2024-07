DSE 2024｜港大4500萬元獎學金搶尖子　7科5**狀元可獲百萬元

5科5**可免全額學費

考獲5科5**的同學可獲全額學費減免(有條件按年續領),以每年學費42,100元計算,6年課程、5年課程及4年課程的學費分別最高可達252,600元、210,500元和168,400元。獲4科5**的同學可獲5萬元獎學金,而考獲3科或以下5**而文憑試成績符合港大入學要求的頂尖1%的同學,亦可獲5萬元獎學金。

港大指,港大一直提倡全人教育,在重視學生學術表現之時,亦透過不同的海外學習機會,例如港大法律學院與劍橋大學及牛津大學結盟,推行「訪問學生計劃 」,讓成績優秀的同學可於英國進行為期一年的學習。港大亦積極透過不同的入學計劃及多元獎學金,配合學生不同的發展需要,例如港大推出「 First in the School 」獎學金;亦有經學校按同學的特殊才能推薦入學的「 學校推薦直接錄取計劃 」 (SNDAS) ;以及為鼓勵取得傑出成就的精英運動員進行學業與運動雙軌發展的「頂尖運動員入學計劃」(TADAS)等。