DSE 2024｜港大4500萬元獎學金搶尖子　7科5**狀元可獲百萬元

中大早前公佈新生獎學金加碼89%至3,590萬元，考獲7科或以上5**的狀元的總獎金可逾百萬元。面對中大「搶尖子」，香港大學亦緊接宣佈獎學金詳情，為今年入學的本地學生預留共逾4,500萬元獎學金，考獲7科5**的狀元可獲高達100萬元獎學金，涵蓋全額學費減免及海外學習獎學金，資助學生赴及世界頂尖大學交流學習，而合符成績要求的同學亦可獲5萬至50萬元獎學金。
大學搶人才競爭激烈，港大宣佈為2024年入學的本地學生預留了合共超過4,500萬元的入學獎學金，於文憑試考獲7科或以上5**的狀元和考獲6科5**的尖子，入讀港大時可分別獲頒可達100萬元或50萬元的獎學金，涵蓋全額學費減免及海外學習獎學金，資助學生赴及劍橋、牛津、耶魯等世界頂尖大學交流學習，同學亦會獲「明德學子」榮譽。
5科5**可免全額學費
考獲5科5**的同學可獲全額學費減免（有條件按年續領），以每年學費42,100元計算，6年課程、5年課程及4年課程的學費分別最高可達252,600元、210,500元和168,400元。獲4科5**的同學可獲5萬元獎學金，而考獲3科或以下5**而文憑試成績符合港大入學要求的頂尖1%的同學，亦可獲5萬元獎學金。
港大指，港大一直提倡全人教育，在重視學生學術表現之時，亦透過不同的海外學習機會，例如港大法律學院與劍橋大學及牛津大學結盟，推行「訪問學生計劃 」，讓成績優秀的同學可於英國進行為期一年的學習。港大亦積極透過不同的入學計劃及多元獎學金，配合學生不同的發展需要，例如港大推出「 First in the School 」獎學金；亦有經學校按同學的特殊才能推薦入學的「 學校推薦直接錄取計劃 」 (SNDAS) ；以及為鼓勵取得傑出成就的精英運動員進行學業與運動雙軌發展的「頂尖運動員入學計劃」(TADAS)等。
港大及中大入學獎學金金額
|考生成績
|港大獎學金
|中大獎學金
|7科或以上5**
|約100萬元
|約100萬元
|6科5**
|約50萬元
|47.8萬元
|5科5**
|16.8萬元#
|36.8萬元#
|4科5**
|5萬元
|17.8萬元#
|3科5**
|5萬元^
|5.2萬元
|2科5**
|5萬元^
|2.2萬元
|1科5**
|5萬元^
|8,000元
#包括全額學費寬免，金額以4年制課程計算
^文憑試成績屬符合港大入學要求的頂尖1%
資料來源︰香港大學及中文大學