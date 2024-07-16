DSE 2024｜港大4500萬元獎學金搶尖子　7科5**狀元可獲百萬元

中大早前公佈新生獎學金加碼89%至3,590萬元，考獲7科或以上5**的狀元的總獎金可逾百萬元。面對中大「搶尖子」，香港大學亦緊接宣佈獎學金詳情，為今年入學的本地學生預留共逾4,500萬元獎學金，考獲7科5**的狀元可獲高達100萬元獎學金，涵蓋全額學費減免及海外學習獎學金，資助學生赴及世界頂尖大學交流學習，而合符成績要求的同學亦可獲5萬至50萬元獎學金。

大學搶人才競爭激烈，港大宣佈為2024年入學的本地學生預留了合共超過4,500萬元的入學獎學金，於文憑試考獲7科或以上5**的狀元和考獲6科5**的尖子，入讀港大時可分別獲頒可達100萬元或50萬元的獎學金，涵蓋全額學費減免及海外學習獎學金，資助學生赴及劍橋、牛津、耶魯等世界頂尖大學交流學習，同學亦會獲「明德學子」榮譽。