ESG | 首屆香港交易所社商創效峰會圓滿結束 社商界「以商為善」合作無間

有見企業的社會意識越來越強,非牟利界別更具商業頭腦,史美倫盼藉著此峰會,凝聚各持份者,支持及加強社商協作,以創新的方法解決社會問題 。香港交易所集團行政總裁歐冠昇接續強調,關鍵在於「惠及社會福祉的企業才能經營得宜(doing well by doing good)」的概念,兩者密不可分。「透過本次峰會交流,大家或會發現相互理念一致,將有效釋放潛在力量,一同建設更美好將來。」