ESG | 首屆香港交易所社商創效峰會圓滿結束 社商界「以商為善」合作無間

ESG議題備受全球企業關注，但其中圍繞「社會責任」發展的討論依然相對較少。有些企業認為單靠捐錢、義工服務等形式便已履行企業的「社會責任」。隨著創新的社商合作模式興起，近年商業機構與社福界別間的互動亦有新的發展趨勢。一直致力實踐並倡導ESG的香港交易及結算所有限公司（下稱香港交易所），相信商界及社福界別能緊密合作，希望讓各界拓展以商為善模式，共創美好社會。因此，香港交易所於早前（12月2日）舉辦了首屆香港交易所社商創效峰會，獲逾300名各界領袖支持，陣容鼎盛，共同探討推動企業慈善及加強企業與社會的連繫等多元化議題。 為社會謀福祉已成企業文化 峰會創合作契機 財政司司長陳茂波致開幕辭時提到， ESG不僅與報告和規則有關，也不僅是為了慈善目的而捐贈，而是將「為社區做好事」的價值融入企業文化或DNA當中。香港交易所主席史美倫同樣認同：「我們深明香港交易所並非只是市場營運機構、監管機構及企業，更是社會一份子，需成為負責任的領導者」。

有見企業的社會意識越來越強，非牟利界別更具商業頭腦，史美倫盼藉著此峰會，凝聚各持份者，支持及加強社商協作，以創新的方法解決社會問題 。香港交易所集團行政總裁歐冠昇接續強調，關鍵在於「惠及社會福祉的企業才能經營得宜（doing well by doing good）」的概念，兩者密不可分。「透過本次峰會交流，大家或會發現相互理念一致，將有效釋放潛在力量，一同建設更美好將來。」

社商協作創效成大勢 峰會上各界領袖共同圍繞企業慈善、持份者資本主義及社商協作等議題進行深入討論及交流意見。多名社商界代表皆認同隨著「企業」和「非牟利機構」的目標漸趨一致 ，雙方在不同方面皆有合作共贏的空間，例如透過互相交流，整合人才和資源，令社會創新的計劃和項目發揮更大的影響力，提升市民福祉，加強社會凝聚力 。會上的講者亦指出，企業除了要著眼應對現今社會所面對的挑戰，還要著手向下一代灌輸同理心等正確觀念，才能真正推動可持續發展。 過去部分社會企業或因缺乏營商經驗，在發展業務時往往面對不少難題，因此如何靈活扭轉此逆勢可謂尤其關鍵。峰會上亦有社企代表分享經驗，強調社企或非牟利機構除了抱有「信念帶動改變」的態度，更應開始掌握商業技巧，以商為善將會是大趨勢。以社企綠惜超級市場及文化村為例，其轉型和創新是設身處地，將所洞悉的社會問題如食物浪費及人口老化，轉化成商機，以商業模式創效。對於商界而言，他們可以透過社商創效峰會等平台與非牟利團體及社企進行交流，並提供寶貴的營商建議和分享經驗，真正達至社會、商界及社福界三贏的局面。

香港交易所身體力行支持社企 以創新方法應對社會挑戰

除了精彩研討會，香港交易所亦邀請了社區項目資助計劃下的社企夥伴在場內設立攤位介紹其業務與理念。 其中一家獲計劃資助的社企綠惜超級市場，以減少資源浪費為目標，開展了售賣過剩或即將過期的產品業務。另一家社企The Project Futurus亦獲資助繼續拓展其「流動五感大茶樓」社區計劃，為患有認知障礙症的長者提供獨特的軟餐點心「飲茶」體驗。 提及社區項目資助計劃，綠惜超級市場聯合創辦人韓駿謙Terence和The Project Futurus創辦人文慧妍Queenie皆不約而同指出，「除了因自負盈虧令財政較為緊絀，以往還較難尋找合作夥伴。香港交易所社區項目資助計劃為業務帶來認可，增加曝光率，企業理念才得以廣泛推廣，有助公司長遠發展。」

The Project Futurus的「流動五感大茶樓」社區計劃結合企業參與和社區活動，致力推動樂齡未來。